Airbus A318-A319-A320-A321

Je voudrais bien connaitre se que veut dire les varaintes

A318-111 - A318-112 - A318-121 - A318-122

A319-100 - A319-111,112,113,114,115X - A319-131,132,133X

A320-111 - A320-211,212,214,216 - A320-231,232,233

A321-111,112 - A321-131 - A321-211,212,231,232

merci

1er chiffre : numéro de version

A318 et A319 : 1 seule version à ce jour

A320 et A321 : 2 versions, la -200 ayant remplacé la -100.



2ème chiffre : motoriste (valable pour toute la gamme Airbus)

0 : GE

1 : CFM

2 : PW

3 : IAE

4 : RR

6 : EA



3ème chiffre : numéro de variante du moteur pour ce modèle d'avion

merci Elmer

Je ne le savais pas



Bizarre les A321 ne sont pas equipé de RR et la Lutf en a commander je crois.

Non ! les A321 de LHA sont motorisés par des IAE V2500.

RR fait partie du consortium IAE, et, avec P&W est l'un des deux partenaires principaux (selon le critère du pourcentage de la participation)



Bizarre les A321 ne sont pas equipé de RR et la Lutf en a commander je crois. Les motorisations disponibles pour les A319/A320/A321 sont les CFM56-5 et IAE V2500.



Les motorisations disponibles pour l'A318 sont le CFM56-5 et le PW6000.

ok je vous remercie tous de toutes les informations sur les variantes de la gamme A320

Autre question qui correspond a ces chiffres que veut dire la dizaine

1 pour classe unique ok

2 pour

3 pour

pas du tout ...

A320-214 => un A320 en version -2 avec des moteurs CFM -1 et la version des moteurs est la numéro 4 -4



ça fait bien A320 - 2 - 1 - 4



Okay?

aucun rapport avec classe unique ou je ne sais quoi!

Seuls les 21 premiers A320 sont des A320-100. Il sont ou ont été exploités par Air France (8), Air inter (7) et British Airways (5). Ceux d'Air Inter ont depuis intégré la flotte d'Air France. British Airways les retire peu à peu de sa flotte et deux ont déjà été ferraillés.



Ils sont reconnaissables à leur absence de winglets.



http://www.airliners.net/open.file?id=1138325

http://www.airliners.net/open.file?id=0813997

http://www.airliners.net/open.file?id=1190866



Le prototype (F-WWBA, MSN 1), toujours propriété d'Airbus, a depuis été mis au standard A320-200.

C'est le même principe pour toute la gammes Airbus, sauf les premiers A300.



Quelques exemples :



A310-308 = A310-300 à moteurs GE dans leur 8ème version pour l'A300/A310.



A330-223 = A330-200 à moteurs PW dans leur 3ème version pour l'A330.



A340-311 = A340-300 à moteurs CFM56 dans leur première version pour l'A340.



A340-541 = A340-500 à moteurs RR dans leur première version pour les A340-500/600.

A340-642 = A340-600 à moteurs RR dans leur deuxième version pour les A340-500/600.

Particularité ici : tous les A340-500 sont des -541 et tous les A340-600 sont des -642.



A380-861 = A380-800 à moteurs Engine Alliance, première version pour l'A380-800.

A320-214 => un A320 en version -2 avec des moteurs CFM -1 et la version des moteurs est la numéro 4 -4



ça fait bien A320 - 2 - 1 - 4



Okay?

Je parle des dizaine OK, le reste Elmer la tres bien expliquer

OK

Exemple

A319-111

OK

Exemple



A319-111



A319-111 Tu es aveugle???

les dizaines, c'est la marque du moteur! aucun rapport avec le nombre de classes!



Sinon, A380-861 => ça voudrait dire qu'il y a 6 classes sur l'A380?

Ok pour la centaine et 1 et 2 A318-1-- ou A320-2--

ok pour l'unité qui correspond au motoriste A320-2-3

Probleme sur la dizaine ou on retrouve le 1 le 2 et le 3 et une 0 pour l'A320-100.



