Ce sujet est ouvert pour relater les annonces de commandes fermes et les intentions et protocoles d'achat : Memorandum of Understading ou Letter of Intent (MoU et LoI respectivement) entre autres.



Il est différent du sujet "Rumeurs de Commandes" qui ne parle lui que des rumeurs, comme son titre l'indique.



Enfin, il serait souhaitable de joindre un lien (plutôt vers une source "officielle" telle que le site du constructeur ou de la compagnie aérienne) pour étayer vos écrits.



Bonne discussion.

