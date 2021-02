Boeing 747-8 (2)

Auteur Message

Vincent

Responsable Inscrit le 23/08/2005

955 messages postés # 23 avril 2009 16:14

Ce sujet concerne le Boeing 747-8 et est la suite du précédent.

Albatros

Membre Inscrit le 18/01/2008

832 messages postés # 23 avril 2009 16:20

ouf un peu d'air frais cela devenait lourd et sans intêret entre bio et les autres

soyons corrects: ily a A380 et le B747 Ceux qui on acheté l'un et pas l'autre savent ce qu'ils ont fait. Ils ont des ingénieurs pour cela! Pour le reste ce n'est que des infos intoxe des journalistes et autres.

piste331

Membre Inscrit le 27/11/2005

968 messages postés # 23 avril 2009 18:23

de toute façon on les verra tous les deus cote à cote dans les aeroports !

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 27 avril 2009 18:58

Le design du 747-8I est complété à 25%.



http://www.boeing.com/news/releases/200 ... 7a_nr.html

Beochien

Membre Inscrit le 13/02/2007

9 170 messages postés # 28 avril 2009 00:55

25 % du désign du 748I released ...

Présenté comme un mile-stone Bof ??

Parler pour faire parler ... ou convaincre ceux qui pouvaient penser que Boeing s'était endormi sur le sujet !!

Ben non, ils avancent tout doucement !

Perso je les croyais plus en avance à Everett ... il est pour 2011 celui là ??



---------------------- De Flight Global Extrait --------------------



http://www.flightglobal.com/articles/20 ... 47-8i.html



Boeing passes 25% design release mark for 747-8I

By Stephen Trimble



Boeing's engineering team on the 747-8 Intercontinental has completed one-fourth of the design data needed to start building tools and parts.



Passing the 25% design release milestone shows the passenger aircraft is making "tremendous progress," says Mo Yahyavi, Boeing's new 747 VP and general manager. Yahyavi replaced Ross Bogue as the 747 chief in February.

JPRS

SINTEX

Membre Inscrit le 18/07/2007

1 416 messages postés # 29 avril 2009 13:22

Question (non polémique!) :

Comment peut-on annoncer en quasi même temps la livraison des ailes (vu sur ... aéroweb) du 748 et un design à ... 25% ??

castel

Membre Inscrit le 13/12/2006

704 messages postés # 29 avril 2009 13:51

Bonjour, question quel type d'amménagement va recevoir le prochain air forcr one 747-8? des cabines seront aménagés à l'arrière au 1étage comme prévue sur la version intercontinental? des éléments de réponses ou avis?

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 29 avril 2009 15:16

SINTEX a écrit : Question (non polémique!) :

Comment peut-on annoncer en quasi même temps la livraison des ailes (vu sur ... aéroweb) du 748 et un design à ... 25% ?? Les ailes qui ont ét livré sont celles d'un 747-8F et l'annonce du design complété à 25% concerne le 747-8I.

SINTEX

Membre Inscrit le 18/07/2007

1 416 messages postés # 29 avril 2009 17:38

OK merci.

Les ailes du 8F seront elles différentes du 8i ou bien les ailes font elles parties des 25% de design gelé?

Si on doit vivre dans le monde de Philip K DICK, au moins donnez nous les voitures volantes

Beochien

Membre Inscrit le 13/02/2007

9 170 messages postés # 1 mai 2009 15:13

SINTEX a écrit : Question (non polémique!) :

Comment peut-on annoncer en quasi même temps la livraison des ailes (vu sur ... aéroweb) du 748 et un design à ... 25% ?? C'est vrai que ces 25% portent peut être plus sur les planchers, cabines et facilités spécifiques Pax, que sur la structure qui est commune sauf erreur ... certain pour les Ailes, sauf peut être pour les réservoirs !

Menfin, ils se pressent lentement sur le 748I ... plus trop de conviction ... et/ou peu de moyens alloués ! (Dernière édition le 1 mai 2009 15:15)

Beochien

Membre Inscrit le 13/02/2007

9 170 messages postés # 2 mai 2009 10:29

Tiens, Jon Ostrower de Flight Global s'est payé une visite à Everett, et en plus du "Tour" 787, s'est offert une petite visite au 748 !

Article et photos à la clef !



http://www.flightglobal.com/blogs/fligh ... h-747.html

JPRS

check_787

Anonyme Inscrit le 11/05/2009

4 messages postés # 11 mai 2009 22:09

Salut,



Si il est totalement impossible de voir le B787 au salon du Bourget 2009,

peut-on d'après vous, voir le B747-8F sur le tarmac du salon ?



Il eu le B777-200LR en 2005,

le B777-300ER en 2007,

Pour 2009 se sera probablement le B777-F ...

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 11 mai 2009 22:16

Pour le 747 au Bourget oublié ça ! S'il vole cette année ce sera déjà bon et même s'il voilait la semaine prochaine, je ne crois pas que Boeing l'exposerait.

etops

Membre Inscrit le 28/04/2008

525 messages postés # 11 mai 2009 22:22

check_787 a écrit : Salut,

Pour 2009 se sera probablement le B777-F ... C'est bien ce que je disais, tu vends aussi du King Salmon ....

lequebecois

Membre Inscrit le 11/02/2007

8 926 messages postés # 11 mai 2009 22:23