Boeing 787 (3)

Vincent

# 24 avril 2009 11:08

Ce sujet sur le Boeing 787 est la suite du précédent.

the7E7

# 24 avril 2009 20:53

Bonjour à tous.



J'ai entendu des bruits d'un premier vol ce samedi ! Qq'un a des infos ?



Merci.

piste331

# 24 avril 2009 22:02

ou avez-vous entendu çà ?

the7E7

# 25 avril 2009 08:11

Bonjour,



par des gens de Boeing.

TanteJu

# 25 avril 2009 08:13

il suffit d'attendre ............................

lemichou91

# 25 avril 2009 09:07

Merci. Des bruits, il y en aura beaucoup a ce sujet. Mais avant qu'un avion prototype fasse son premier vol, il y a pas mal d'essais au sol a faire, et alors il y aura des rumeurs de premiers taxing, puis roulages, puis simulacres de décollage etc...et comme pas même une rumeur ni même une photo n'est apparue du premier avion TERMINE qui fera le premier vol, alors.... il va encore s'écouler du temps avant que ce DreamLiner ne vole.

Curufinwe

# 25 avril 2009 10:29

l'avion n'a encore pas roulé avec ses propres moteurs ... donc un long chemin avant le premier vol ... il y a beaucoup de procédures au sol avant que le premier vol ne soit à l'ordre du jour.

A mon avis, si tout se passe bien, dans 3 semaines au mieux.

vince

# 25 avril 2009 21:03

http://www.flightglobal.com/blogs/flightblogger/

Ca avance "Presuming the current testing progresses as planned, Boeing is targeting a very late Sunday night departure for ZA001 from Building 40-24. Dreamliner One will be quite visible on the flight line when the sun rises over Everett on Monday morning"

J'avais lu ,sur A.net, 6 semaines d'essais au sol et le décollage .Ils pourrait danc être dans les temps décollage début juin?

lemichou91

# 26 avril 2009 10:45

J'avais lu ,sur A.net, 6 semaines d'essais au sol et le décollage .Ils pourrait danc être dans les temps décollage début juin? Attendons donc que Boeing annonce une date !

vince

# 27 avril 2009 10:32

http://www.aviationweek.com/aw/blogs/co ... d=blogDest



Même moi j'étais trop optimiste!

Problême électrique , tout électrique=galère ?

pascal83

# 27 avril 2009 11:07

Problême électrique , tout électrique=galère ? Encore un avec des problemes electriques et il n'a pas volé dur dur d'etre petit.

Le spectre de 2009 s'envole et les premiere livraison aussi.

A quant l'annonce du retard.

eolien

# 27 avril 2009 12:23

Mais que devient Check-list ?

Aurait-il été lui-même victime d'un court circuit... ou bien est-il parti à Seattle donner un coup de main sur la chaîne 787 ?...

pascal83

# 27 avril 2009 12:43

eolien777 a écrit : Mais que devient Check-list ?

Aurait-il été lui-même victime d'un court circuit... ou bien est-il parti à Seattle donner un coup de main sur la chaîne 787 ?... Il est la cause du court circuit, il etait à la masse le pauvre.

TanteJu

# 27 avril 2009 15:57

il a des problèmes électriques et avec l'aménagement de cabine pour les compagnies?

vince

# 27 avril 2009 16:56