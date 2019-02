Configurations cabines, fauteuils, sièges ...

Auteur Message

Bonjour suite de la discution ici ...



Curufinwe a écrit : Moralité : 33 clients sont stupides et 56 autres sont intelligentes ... mais des fois, certaines tombent dans les deux catégories à la fois ...



Et c'est marrant de voir que pour répondre à mon message d'aujourd'hui, vous ressortez des messages d'il y a quelques jours ...



Et pour votre gouverne, certains 777 sont configurés en 8 de front ... comme d'autres le sont à 10.

J'ai aussi cherché des largeurs de sièges.

A 10 de front, Airbus utilisera des sièges de 42,5 cm alors que Boeing pour le 787 en 9 de front utilisera des sièges de 43,1cm; cela représente 6 mm de différence!!!!

En 9 de front, l'A350 aura des sièges de 45,2 cm et le 787 en 8 de front aura des sièges de 45,7 cm ... encore 5 mm de différence!!!!

Je ne vois pas où est la différence donc ...

On peut donc en déduire que le 787 sera aussi confortable à 8 de front que l'A350 ne l'est à 9 de front et que l'A350 sera aussi confortable à 10 de front que le 787 ne l'est. Bonjour Curufinwe,



je ne doute pas de votre bonne foi cependant je n'es pas les mêmes chiffres que vous.

J'Ai 44 cm sans accoudoirs pour le B787 en '9 abreast' et vous vous n'en dites seulement 42,5 avec ou sans accoudoirs ?)

Donc je ne peux naturellement pas accepter vos sources !



Faut revoir ça ...



de plus il ne peut y a voir une difference sensible surtout que l'A350 possede un fuselage plus proche du B777 que du B787 avec une difference d'une bonne vingtaine de centimetres ça fait beaucoup dans un avion !



Merci.

Bonjour à tous, bonjour Check!



Merci pour ce sujet dédié comme je vous l'avais suggéré il y a déjà un moment...



check! a écrit : je prefer répondre à Curufinwe parceque les postes d'Effgez sont trop longs... Interessants mais trop longs je n'es rien contre lui ... J'avais bien compris! C'est ce qui explique que parfois vous comprenez de travers ce que l'on vous dit et ce que je vous répète souvent: vous lisez trop vite (sous-entendu "en diagonale")...



Evidemment, je n'ai moi aussi rien contre vous, ce qui ne m'interdit pas de vous faire parfois des reproches.



check! a écrit : La cabine / confort de l'A330 vs B787 Dreamliner est incomparable l'A330 fait parti de la vieille école ... En long courrier chez AirAsia X c'est un massacre !

Les 3-3-3 du B787 n'est pas une config. dense alors que sur les A330 oui !

L'A330 est unnbon exemple d'ailleurs peut-être que vous comprendrez (allélouillah) que l'A330 tout comme les A300/A310/A340 sont des appreils à '8 de front' à la base, .. la vraie base. 1/ Avez-vous déjà eu l'occasion de voler sur la compagnie AirAsia X?



2/ Un A330 avec cabine VIP doit forcément être plus confortable qu'un B787 en 8 de front. Encore une fois, chaque compagnie configure ses cabines en fonction de ses besoins. Après, plus un appareil est grand, plus les possibilités d'aménagement sont variées. Je ne comprends pas pourquoi vous niez cette évidence et vous entêtez à dire que le B787 est "plus machin" que l'appareil XXX qui est "moins machin".



On peut facilement comparer les performances techniques et économiques des appareils en exploitation. Pour les facteurs de confort, l'aménagement est surtout dépendant des compagnies plus que des avionneurs. On peut cependant citer quelques éléments techniques relativement au confort comme: le bruit en cabine et la stabilité en vol.



3/ En effet, pour l'instant "La cabine / confort de l'A330 vs B787 Dreamliner est incomparable", car personne n'a voyagé à bord d'un B787.



check! a écrit : c'est ce que je reproche à Airbus depuis des années ils ne se contentent que de glisser opportunément dans le marché parcequ'ils savent que Boeing ne peut satisfaire tout seul toutes les compagnies du monde ! Alors Airbus s'arrange pour répondre au mieux le reste du marché. [A350] Et il faut l'accepter le savoir faire de Boeing, sa science, sa philosophie, sa vision ... Vous accepteriez mieux l'aviation .... De mieux en mieux! Pourquoi ne pas accepter aussi le savoir-faire, la science, la philosophie et la vision d'Airbus? Il y a bien des compagnies qui l'ont fait, et certainement pas pour faire plaisir à quelqu'un mais parce qu'elles y ont trouvé un intérêt.



Et si vous croyez que Boeing n'aurait pas pu satisfaire le marché à lui tout seul, vous vous trompez lourdement. Ils auraient très bien pu installer d'autres usines si cela avait pu être rentable. Mais voilà, avec un concurrent sérieux tel Airbus, il faut se tirer la bourre et la rentabilité n'est plus aussi facile à atteindre.



De plus, pour pouvoir glisser opportunément dans un marché, c'est que cela est rendu possible par des trous dans ce marché et des besoins non satisfaits.



Pas de B737NG sans A320, pas de B747-8I sans A380, pas de B777NG sans A350XWB et j'en passe...



Heureusement pour tous les voyageurs du transport aérien, car si on devait s'appuyer sur un seul avionneur qui pourrait pratiquer les prix qu'il veut, les billets seraient à un autre niveau. Vous ne croyez pas?



C'est bien d'avoir au moins le choix entre Hamburger et Cassoulet...



Bon après-midi,



Bonjour Effgez !

Là je suis obligé d'intervenir ... ça ne va du tout !

Le sujet portant essentiellement sur les avionneurs Airbus et Boeing, faire une analogie avec Hamburger (Boff !...) et Cassoulet (miam-miam ) voilà qui est très préjudiciable à l'un des deux.

• L'un est une simple tranche de steak haché entre deux bouts de pain...

• l'autre est un monument de la culture toulousaine...



Cette incroyable provocation pouvant entraîner des réactions incontrôlables, je pense qu'il vous faut revoir la copie! ...

Merci, cher Effgez !...

Bien amicalement,

La dialectique est l'art d'atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions.

Ha! Ha! Ha!



eolien a écrit : Là je suis obligé d'intervenir ... ça ne va du tout !

Le sujet portant essentiellement sur les avionneurs Airbus et Boeing, faire une analogie avec Hamburger (Boff !...) et Cassoulet (miam-miam ) voilà qui est très préjudiciable à l'un des deux.

• L'un est une simple tranche de steak haché entre deux bouts de pain...

• l'autre est un monument de la culture toulousaine...



Cette incroyable provocation pouvant entraîner des réactions incontrôlables, je pense qu'il vous faut revoir la copie! ... De plus, cher Eolien, permettez-moi de vous faire remarquer le sens caché de ma boutade culinaire:

Le hamburger est un produit européen inventé dans une ville disposant d'une ligne d'assemblage final Airbus!



Rappel culinaire: le Hamburger (traduire "Hambourgeois") n'est que la viande de boeuf hachée et assaisonnée avec du sel, des épices et des oignons, le tout pouvant être fumé pour une meilleure conservation jadis. La cuisson pouvait se faire de différentes façons: poêlé, grillé, bouilli. C'était un plat prisé des marins de Hamburg. Un peu de pain était proposé avec pour le tenir dans le cas où il se mange "à la main", comme cela se fait avec les saucisses multiples et variées (et délicieuses!) proposées en Allemagne dans les "Imbiss".



Exporté par les marins aux USA, il en est revenu sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, tandis que sa forme originelle est appelée "Frikadelle" ou "Bullet" dans la gastronomie allemande...





De là à dire que le choix offert était entre Airbus et Airbus, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai point: je ne voudrais pas être un équivalent de Check! coté Airbus.



@+



J'en apprends une bien bonne : le hambuger qui n'est plus d'outre-Atlantique mais tout près de chez Finkenwerder !...

C'est à la cantine de Seattle qu'ils vont faire la tête !...

Merci pour ce correctif !

La dialectique est l'art d'atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions.

check! a écrit : je ne doute pas de votre bonne foi cependant je n'es pas les mêmes chiffres que vous.

J'Ai 44 cm sans accoudoirs pour le B787 en '9 abreast' et vous vous n'en dites seulement 42,5 avec ou sans accoudoirs ?)

Donc je ne peux naturellement pas accepter vos sources ! Comment voulez-vous instaurer une discussion saine si vous lisez à moitié les messages et prenez seulement les passages qui vous arrangent???

Où dans mon message voyez-vous 42,5cm pour le 787????



J'ai :

- 42,5cm pour l'A350 en 10 de front

- 43,1cm pour le 787 en 9 de front

- 45,2 cm pour l'A350 en 9 de front

- 45,7 cm pour le 787 en 8 de front



De plus, en diamètre, l'A350 est plus proche du 787 que du 777 ...

777 : 5,87 m

A350 : 5,61 m

787 : 5,49 m

12 cm de différence avec le 787 et 26 cm de différence avec le 777. (Dernière édition le 31 mai 2010 18:40)

"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.

... les passages qui m'arrangent ? ... lol ... Vous êtes sûr de ce que vous dites ? ...



Non attendez ce qui est à corrigé se doit d' être corrigé !



Pour la correction le sièges du B787 en '9 abreast' fait toujours 44 cm ...



Source : Boeing !



http://www.boeing.com/commercial/airpor ... 87sec2.pdf



page 10.



Pour avoir une discution saine faut déjà avoir les vrais sources.



Et pour le moment ( n'en déplaise) le B787 est de ce qui a de plus flexible en cabine !



Et ne des raisons de son succès vient de la manière dont il répond au marché comme sa fléxibilité inégalé pour les compagnies / le marché ! Rien est dû au hasard !



Merci. (Dernière édition le 1 juin 2010 00:52)

eolien a écrit : J'en apprends une bien bonne : le hambuger qui n'est plus d'outre-Atlantique mais tout près de chez Finkenwerder !...

C'est à la cantine de Seattle qu'ils vont faire la tête !...

Merci pour ce correctif !

Eolien Bonjour Eolien,



Effectivement on se plait à lire Effgez lorsqu'il parle autre chose que les avions ! lol ...

Moi pour ma part je ne peut que le lire de travers ... hélas ... lol !



Sans rancune

Merci.

re-bonjour (bonsoir)



Curufinwe, je ne sais pas d'où est ce que vous nous sortez vos chiffres mais encore un fois c'est moi qui a raison. L'A350 fait bel et bien 20 cm (21 cm pour être exacte) de plus que le B787 Dreamliner et se rapproche plus du fuselage du B777 !



B767 : 4,70 m

A300 / A310 A330 / A340 : 5,64

B787 : 5,75 m

A350 : 5,96 m

B777 : 6,20 m



Il semble que j'ai raison sur toute la ligne



Vraiment désolé ....

Merci. (Dernière édition le 1 juin 2010 02:06)

check! a écrit : Il semble que j'ai raison sur toute la ligne J'en profite pour ré-rédité mon poste depuis le topic 'AF-KLM' suite à mes interventions sur les deimentions des fuselages et sièges des B787 / A350 / B777 qui confirment mes dires !



Bonjour,



je prefer répondre à Curufinwe parceque les postes d'Effgez sont trop longs... Interessants mais trop longs je n'es rien contre lui ...

Curufinwe a écrit : C'est assez simple en fait.

Airbus définit son avion, mais est aussi flexible que Boeing quant à la configuration.

Prenons un avion existant par exemple qui est en configuration à 8 de front : l'A330.

Certaines compagnies ont fait le choix de le configurer à 9 de front 3-3-3 ... AirAsiaX en est l'exemple le plus récent. Faux, entièrment faux ... La cabine / confort de l'A330 vs B787 Dreamliner est incomparable l'A330 fait parti de la vieille école ... En long courrier chez AirAsia X c'est un massacre !

Les 3-3-3 du B787 n'est pas une config. dense alors que sur les A330 oui !

L'A330 est unnbon exemple d'ailleurs peut-être que vous comprendrez (allélouillah) que l'A330 tout comme les A300/A310/A340 sont des appreils à '8 de front' à la base, .. la vraie base.

L'A350 c'est exactement la même chose, sauf que c'est un '9 de front' à la base et non un '8 ou 10 de front' pour le 10 de front on va se retrouver avec le même confort sur un A330 avec 9 sièges !

alors que le B787 peut prendre du '8 et du 9 de front' !



Ce que Curufinwe, Lequebecois, Effgez et Beochien n'ont pas réussit à comprendre ... lol ...



Curufinwe a écrit : Les sièges sont à peine plus étroits que ceux normalement utilisés, mais ils ont réduit au minimum les allées. C'est sûr se sera difficile de maintenir les galleys bien droits dans les couloirs sans cogner 15 fois les sièges dans les allées ...lol

Curufinwe a écrit : Boeing fait pareil ... Pour passer de 8 de front à 9 de front avec un 787, il y a deux choix : soit réduire la taille des sièges, soit réduire la taille des allées ... soit les sièges en 8 de front étaient trop grands!!!!

Non non justement ! ce que vous ne comprenez pas ou avez du mal à l'encaisser c'est que le B787 en 8 de front ne sont pas trop grands ! Il y a plus de compagnies qui ont pris du 8 de front que des compagnies qui en prennent 9 sur l'A330 (dixit Airasia X) mêms si les 3/4 ont pris du 9 de front ! Curufinwe a écrit : Pour l'A350, Airbus fera pareil ... 8 de front ou 9 de front, sauf qu'à mon avis la plupart resteront en 9 de front. Mais il y a la place de mettre 10 de front en haute densité, comme sur le 777, ce qui n'est pas possible sur le 787. A votre avis ... lol ... Alors curufinwe,... pardonez ma franchise / mon franc parlé qui n'est pas une légende -- soit vous ne conaissez pas les caracteriqtiques des appareils soit c'est ce qu'on appel communement de la mauvaise foi magnifesté par votre contradiction peut-être vous payer ma tête ... Ce serait dommage que vous tomber à ce niveau ... Il faudrai peut-être (en conseil 'd'ami') vous re-saisir ...



Vous dites que les sièges de du B787 :

''soit les sièges en 8 de front étaient trop grands!!!!'' [dixit B787]

Sacahant que Curufinwe doit savoir que le fuselage / cabine du A350 est plus large. Comment les compagnies peuvent-elles accépter mieux d' amenager des A350 à 8 de front que sur le B787 Dreamliner ! Vous ne trouvez pas qu'il y a un souci quelquepart ! eh ... Curufinwe, depuis 2006 je fus le premier à ne pas croir à ce mensonge ... que l'A350 serait un 8 de front ... et je suis mort de rire aujourd'hui de voir de tel propos. c'est à croir bientôt que les compagnies vont amenager des B777 à 8 de front lol ! Il y a de quoi rire dans se forum ...lol

je vous le dis et re-dis messieurs, l'A350 c'est un A330 avec 9 siège confort de 8 sur les A330 ...

curufinwe a écrit : Disons que les deux avions sont tout autant "flexibles" sur ce point, mais qu'Airbus ne communique pas là dessus. Faux, c'est impossible ! les deux tailles de fuselages ne sont pas experimentés de la même manière et ne peuvent l'être !

la solution ne consiste pas bêtement à donner plus de confort pour faire meilleure que l'autre la preuve. Avec l'A350 Airbus court deux lièvres à la fois ... Lightweight avait raison. L'A350 n'a pas de réel identité dans le marché. Il [A350] se veut concurent et du B787 Dreamliner et du B777 ! Il se veut [Airbus] preneur de l'argent du beurre et de la crémière ... la pauvre . lol .

Pour être plus sérieux c'est le seul choix qu'a Airbus pour pouvoir s'occtroyer un peu de miettes de se marché qui est aussi appelé celui du millieux ! Que Boeing appel lui même le marché des widbodies de taille moyennes qu'il fixe de 250 pax à 350 pax. A noter que le B787-8 est a début de cette catégorie mais dans la catégorie des 'widebodies' de petites taille si il est aménagé en 210 à 250 pax ! c'est ce que je reproche à Airbus depuis des années ils ne se contentent que de glisser opportunément dans le marché parcequ'ils savent que Boeing ne peut satisfaire tout seul toutes les compagnies du monde ! Alors Airbus s'arrange pour répondre au mieux le reste du marché. [A350] Et il faut l'accepter le savoir faire de Boeing, sa science, sa philosophie, sa vision ... Vous accepteriez mieux l'aviation ....



Merci.

Bonjour Check,



Malheureusement vous avez tort. Vous utilisez la largeur du fuselage. Curufinwe utilise la largeur de la cabine...

Le bonheur est une pause entre deux emmerdes !



Adepte de la discutaille du coin du comptoir du café de la gare

Lequebecois, le fuselage du 787 est tellement mince que cela ne fait pas de différence. Il faudra simplement ne pas trop s'appuyer sur les côtés, ça risque de plisser.

Pour en revenir aux spécialités culinaires chères à Eolien, je vous ferai remarquer que la situation de Check est encore plus précaire qu'il ne le pensait car l'A380 est terminé à Hambourg donc Airbus tient les deux plats de référence sous sa coupe. Par contre, les fruits de mer sont bons à Seattle, mais malheureusement on ne parle pas de sous-marins.

" Des trolls, n'en jetez plus, la cour est déjà pleine !"

lequebecois a écrit : Bonjour Check,

Malheureusement vous avez tort. Vous utilisez la largeur du fuselage. Curufinwe utilise la largeur de la cabine... Merci lequebecois pour cette précision. Je dormais et je n'ai pas pu répondre.

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.

Bonjour,



Juste une remarque si vos chiffres correspondent bien à la réalité et sont mesurés dans les mêmes conditions, à hauteur des coudes par exemple…



Pour le 787, 5,76 m pour la largeur extérieure moins 5,49 m en cabine = 0,27 divisé par 2 = 13,5 cm d’ épaisseur de parois.



Pour le 350, 5,96-5,61 = 35/2 = 17,5 cm.



Si on les met tous les 2 en aménagement hyper sardine à 10 de front, avec des allées pas plus larges que les sièges, on trouve 45,7 cm pour le 787 et 46,7 cm pour le 350.



Ce cm n’ a pas vraiment de poids commercialement (on l’ a vu avec les 2,5 cm pourtant entre les 737/320), sauf sur le devis de masse et la traînée de frottement du fuselage…



Autant dire que l' on ne verra probablement jamais les 787/350 en 10 sièges... (Dernière édition le 1 juin 2010 08:56)

