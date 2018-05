Différences court / moyen / long courriers

Auteur Message

Marcouyou

Membre Inscrit le 28/12/2009

52 messages postés # 29 octobre 2010 09:44

quelles sont les définitions exactes des catégories court, moyen et long courrier ?

Stefan

Membre Inscrit le 06/01/2008

946 messages postés # 29 octobre 2010 12:00

Court courrier, ce sont les vols nationaux.

Moyen courrier, c'est l'Europe, et Long Courrier c'est le reste du monde.

En général, long-courrier c'est à partir de 5h de vol.

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 29 octobre 2010 12:31

Déjà par ici:

http://www.aeroweb-fr.net/forum/aviation-civile/3129/1

pmpmpm

Membre Inscrit le 28/01/2010

164 messages postés # 29 octobre 2010 14:23

Cette difference est de plus en plus theorique . les court/moyen courrier au fils des versions successsives de plus en plus lourdes evoluent vers le long courrier selon les desiratas des compagnies . a l'origine l'A330 etait consideré comme moyen courrier . maintenant il parcourt largement plus de 10000km! Quand a l'A380 long courrier typique j'ai lu recemment que Air france envisageait de l'utiliser sur Paris Londre en version haute densité!!!!

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 29 octobre 2010 16:00

On est en France, et en France il y a des cerveaux... notamment à Air France :



Un courrier est considéré comme une activité Moyen Trajet lorsqu'il comprend uniquement des vols à destination de l'Europe et du pourtour du Bassin Méditerranéen en incluant la Jordanie, les Îles Canaries et Madère.



Dans les autres cas, un courrier donné est considéré comme une activité Long Trajet.

Les courriers Moyen Trajet sont régis par les règles définies pour les avions Moyen-Courrier



C'est une des tares de la Cie : tous ces chefaillons qui veulent mettre leur empreinte dans l'histoire et inventent des noms et des procédures qui ne font que compliquer les choses.

Les exemples ne manquent pas, mais seraient hors sujet.



Alors qu'il était si simple de n'utiliser qu'un seul terme, Moyen et Long-Courrier, voici le Moyen et Long Trajet... avec une très fine subtilité, le tiret du Moyen-Courrier, absent du Moyen Trajet .... (?...)



Bonne réflexion,

Eolien (Dernière édition le 29 octobre 2010 16:01)

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 29 octobre 2010 16:15

Allez, pour être plus précis et vous occuper pour le week-end : :



Un type d'avion donné est considéré comme exploité en Moyen-Courrier s'il répond simultanément aux deux conditions suivantes :

- temps moyen d'étapes inférieur ou égal à 02h30

- longueur moyenne des lignes, pondérée par les fréquences, inférieure ou égale à 1300 milles nautiques.



Il est considéré comme exploité en Long-Courrier si une de ces conditions n'est pas remplie.



Super-bonne réflexion !

Eolien (Dernière édition le 29 octobre 2010 16:15)

Marcouyou

Membre Inscrit le 28/12/2009

52 messages postés # 29 octobre 2010 18:09

Merci Eolien pour ces éléments bien détaillés. Mais alors, quid du court-courrier ?

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 29 octobre 2010 18:56

Bonsoir Marcouyou,



Il s'agit là de règles (ci-dessus) Air France.

Air France n'a eu un véritable réseau court-courrier qu'à la fusion avec Air Inter.

Pour l'exemple, à cette époque( j'étais CDB A320 /AF) on ne parlait que Moyen-Courrier puisque le réseau était européen, plus les vols ACI (Air Charter, vers l'Afrique, en A320 puis A310).

Le terme Moyen-Courrier englobe tout puisque équipages comme avions sont affectés à tout ce réseau et il est courant qu'une même rotation englobe des courriers hexagonaux et des courriers européen (ou même plus loin avec les vols Dedicate).



La notion de Court-Courrier n'a jamais été vraiment utilisée à Air France. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ailleurs.



Bonne soirée,

Eolien

mehdi54

Membre Inscrit le 25/05/2009

50 messages postés # 30 octobre 2010 13:02

bonjour à tous,alors un vol de 2h45 de paris à fez(maroc) c'est quoi?

supermecano

Membre Inscrit le 22/10/2010

13 messages postés # 30 octobre 2010 13:29

cela doit être un vol moyen courrier.

les avions les plus utilisés en moyen courrier ce sont le Boeing 737 et la famille Airbus 320 (318,319,320,321).

pour les long courrier, ce sont par exemple Boeing 777.

mehdi54

Membre Inscrit le 25/05/2009

50 messages postés # 30 octobre 2010 17:33

salut supermecano,tu as raison,souvent ce sont des boeing 737la dernière fois pour le retour j'avais un A321 mais c'est plus rare,à bientot !!!

Kevinogi jhome

Anonyme Inscrit le 27/04/2018

57 messages postés # 28 avril 2018 08:55

nombreuxer

Anonyme Inscrit le 02/05/2018

1 message posté # 2 mai 2018 13:49