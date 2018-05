Ecouter les conversation de la tour de controle.

Auteur Message

guiguila

Membre Inscrit le 02/01/2010

17 messages postés # 19 décembre 2010 14:35

Bonjour,j'habite prés de l'aeroport d'avignon (LFMV) et j'aimerai savoir si il existé un logiciel (via pc) pour ecouter les fréquence de la tour de controle (ATIS,Trafic).



PS:si c'est légal et que c'est gratuit.

merci

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 19 décembre 2010 17:40

Pourquoi un logiciel et un PC?

1 récepteur NAV-COM suffit. Et tu peux même le mettre dans ta poche!

Tu connais certainement les cartes de LFMV. Les fréquences qui t'intéressent y sont indiquées.

Pour mémoire:

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... 2.LFMV.pdf

ATTENTION

Interdiction absolue d'émettre!

Alors, pour ne pas être tenté, il ne faut pas acheter un Émetteur-Récepteur. Seulement un récepteur!

Bonne écoute.

guiguila

Membre Inscrit le 02/01/2010

17 messages postés # 19 décembre 2010 19:04

Pardon j'ai mal formuler ma question je veut un programe logiciel ou site pour ecouter les comuniquations,oui je connait les fréquences,et oui pourquoi pas un récepteur NAV-COM mais j'ai regarder les prix et il n'y a rien a moin de 150 euro.

Donc je me demander si sur l'ordinateur via internet on ne pouvais pas les entendres.

merci

Curufinwe

Responsable Inscrit le 27/04/2006

2 618 messages postés # 19 décembre 2010 19:20

il y a des scanners pour 50-60€ ... Boutique.aero en vend.

Sinon, sur la toile, il n'y a rien à Avignon.



Ce que tu peux faire, c'est acheter le scanner et l'écouter sur l'ordi si c'est ce que tu veux faire.

_________________

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward. _________________David -policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!d' Aeroweb-fr.net "Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.

guiguila

Membre Inscrit le 02/01/2010

17 messages postés # 19 décembre 2010 20:28

Ok bon ben si il n'en existe pas.

Je vais donc me replier sur l'achat d'un recpteur.

poatylouis2010

Membre Inscrit le 20/12/2010

1 message posté # 20 décembre 2010 08:32

moi même étant élève pilote voici un site américain gratuit pour écouter les conversations aéronautiques mais la majorité sont américaine. http://www.liveatc.net/

guiguila

Membre Inscrit le 02/01/2010

17 messages postés # 20 décembre 2010 09:06

Ok merci a toi,j'éssaille sa dessuite.



Merci pour ce site il est super,mais je continu a cherché un site francais.

merci (Dernière édition le 20 décembre 2010 09:16)

eolien

Membre Inscrit le 30/01/2008

6 989 messages postés # 20 décembre 2010 13:04

Bonjour,



LiveATC



Zut, trop tard, c'était déjà conseillé... Pardon !



Bonne quête,

Eolien (Dernière édition le 20 décembre 2010 13:05)

_________________

La dialectique est l'art d'atteindre la vérité au moyen de la discussion des opinions.

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 20 décembre 2010 17:22

LFMV n'est pas connecté sur Liveatc, c'est pourquoi, j'ai volontairement pas indiqué ce lien.

Mais, il y a Orly et Genève, aéroports francophones, qui bien évidemment parlent le langage de l'aéronautique!!!

et pas la langue de Molière!

Un site français, et ben, il parlera toujours anglais.

(Pour autant qu'il en existe un.)

Ton choix à te résoudre d'acheter un récepteur COM des fréquences aéro me semble le plus judicieux.Tu pourras même suivre les instructions d'un moniteur au sol à son élève en vol, ou les conversations Tour/Avion lors d'un meeting. Surtout si tu vois évolué l'avion. A mon avis, savoir que le vol XXX va atterrir sur la piste YZ ne présente pas beaucoup d'intérêts. surtout si tu ne vois ni l'avion ni la piste....

Par contre, pour l'apprentissage du langage, rien de tel.

Bonne future écoute!

guiguila

Membre Inscrit le 02/01/2010

17 messages postés # 20 décembre 2010 19:04

Oui c'est pour apprendre la langue donc sa ira aussi bien liveatc (je m'en contenterai).

Karl-Eric

Membre Inscrit le 31/10/2012

57 messages postés # 4 septembre 2013 12:12

Bonjour tout le monde,

je vais régulièrement spotter à l'aéroport de CDG et et je suis un très grand passionné d'aéronautique et de photos "d'avions" (je ne connais de synonymes )

En effet, j'aimerai écouter les conversations Avion / Tour et savoir à quelles pistes il vont décoller ou atterrir ou savoir quels avions vient de quels endroits etc ....

pour vous, quel serait le meilleurs récepteur, pas trop cher et ayant une portance assez puissance ?



Merci à tous

_________________

Qui ne tente rien n'a rien ...



Construire un avion est une chose, qu'il puisse voler en est une autre

Karl-Eric

Membre Inscrit le 31/10/2012

57 messages postés # 8 septembre 2013 09:46

Personne pour me renseigner sur ce sujet ?

_________________

Qui ne tente rien n'a rien ...



Construire un avion est une chose, qu'il puisse voler en est une autre

anto747

Membre Inscrit le 09/04/2013

310 messages postés # 14 octobre 2013 23:09

Pour le scanner



http://www.gotechnique.com/store/21-scanners





Pour les fréquences



https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... 2.LFPG.pdf





bon séance Spotting!

Karl-Eric

Membre Inscrit le 31/10/2012

57 messages postés # 18 octobre 2013 17:33

Merci beaucoup anto747 !!

_________________

Qui ne tente rien n'a rien ...



Construire un avion est une chose, qu'il puisse voler en est une autre

Karl-Eric

Membre Inscrit le 31/10/2012

57 messages postés # 27 mars 2014 16:48