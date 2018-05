quel siege choisir en 777-300 ER chez Air France?

Auteur Message

Calli68

Membre Inscrit le 10/08/2012

6 messages postés # 10 août 2012 15:37

Bonjour à toutes et à tous.

Je souhaiterai avoir vos avis sur le choix d'une place en 777-300ER chez Air France pour un vol cdg->yul.

Je comptais choisir la place 19A mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas en face d'un hublot mais plutot de la cloison. (pour info config 468 sièges)

Quelqu'un peut-il me renseigner?

Par avance merci.

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 10 août 2012 15:46

Qui va à la chasse perd sa place !

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 10 août 2012 17:10

Bonjour.

Consulte le site http://www.seatguru.com/.

btu66

Calli68

Membre Inscrit le 10/08/2012

6 messages postés # 10 août 2012 18:30

btu66 a écrit : Bonjour.

Consulte le site http://www.seatguru.com/.

btu66 J'ai déja consulté ce site mais il ne m'éclaire pas du tout quant à la réponse que je cherche.

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 10 août 2012 18:45

Re.

En entrant une date quelconque et le vol AF342, je tombe sur un 777-300ER, mais 472 places.

Le siege 12A est devant un hublot, alors que le 11A, en jaune n'a pas de hublot.

http://www.seatguru.com/airlines/Air_Fr ... -300_B.php

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 11 août 2012 16:49

Bonjour à tous.

Air France possédent au moins 2 777-300ER 368 places.

Le F-GZNL reçu en Avril 2012 et le F-GZNO reçu en Juillet 2012.

4 places ont été supprimées dans la classe Alizé qui passe de 9 de front (3-3-3) à 8 (2-4-2).

http://www.airfrance.ch/CH/fr/common/gu ... cabine.htm

Les 777 restant à être livré (3 ???) seront également en 368 places.

FOKKER

Membre Inscrit le 13/08/2012

1 message posté # 13 août 2012 12:44

AIR FRANCE EST PROPRIETAIRE DE PLUS DE 60 777/200 ET 777/300 DONT QUELQUES UNS SONT RESERVES AUX DOM/TOM. POUR 60 EUROS DE PLUS OPTEZ POUR UN SIEGE EN ISSUE DE SECOURS A RECOMMANDER AUX GRANDES JAMBES.

elmer

Membre Inscrit le 27/09/2005

3 904 messages postés # 13 août 2012 18:29

btu66 a écrit : Bonjour à tous.

Air France possédent au moins 2 777-300ER 368 places.

Le F-GZNL reçu en Avril 2012 et le F-GZNO reçu en Juillet 2012.

4 places ont été supprimées dans la classe Alizé qui passe de 9 de front (3-3-3) à 8 (2-4-2).

http://www.airfrance.ch/CH/fr/common/gu ... cabine.htm

Les 777 restant à être livré (3 ???) seront également en 368 places. 468 et non 368 ! C'est la nouvelle configuration COI, utilisée aussi pour les destinations "loisir". On peut supposer que tous les 777 COI seront progressivements réaménagés ainsi. Au départ de CDG, en plus de PUJ, SDQ, HAV, MCO (plus pour longtemps) et YUL (AF342/345 en été), AF dessert maintenant aussi MRU, TNR et BKK avec cette configuration. Les avions concernés sont F-GZNF/G/L/N/O.



Les 777-300ER COI basés à Orly sont F-GSQN/O/P/R/S/T/X. Ceux-ci font aussi une rotation ORY-PTP-CDG-PTP-ORY et ORY-FDF-CDG-FDF-ORY par semaine.



Les 2 autres configurations ont 303 ou 383 sièges, en fonction de la présence d'une première classe ou pas. Un exemplaire de 383 sièges est actuellement basé à Orly pour la desserte de CAY.



Calli68 a écrit : Bonjour à toutes et à tous.

Je souhaiterai avoir vos avis sur le choix d'une place en 777-300ER chez Air France pour un vol cdg->yul.

Je comptais choisir la place 19A mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas en face d'un hublot mais plutot de la cloison. (pour info config 468 sièges)

Quelqu'un peut-il me renseigner?

Par avance merci. Ni les plans de SeatGuru ni ceux d'AF ne précisent la position des hublots. Tu ne confondrais pas avec la position des ailes ? En principe, il y a des hublots partout, même s'ils ne correspondent pas pile poil avec la position des sièges. Il faut parfois se pencher en avant ou en arrière pour regarder dehors !



btu66 a écrit : Re.

En entrant une date quelconque et le vol AF342, je tombe sur un 777-300ER, mais 472 places.

Le siege 12A est devant un hublot, alors que le 11A, en jaune n'a pas de hublot.

http://www.seatguru.com/airlines/Air_Fr ... -300_B.php Ah, en effet ! Pas de hublot pour 11A, 11L, 23A et 23L selon SeatGuru ! De ce côté, pas de différence entre 468 et 472 sièges, comme la différence correspond à 1 siège en moins par rangée en Alizé. (Dernière édition le 13 août 2012 18:40)

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 13 août 2012 18:43

Bonjour Elmer.

Merci pour la rectification, il s'agit bien de 468 places.

elmer

Membre Inscrit le 27/09/2005

3 904 messages postés # 13 août 2012 18:43

Sinon, un conseil pour les 777 : il vaut mieux si possible choisir un siège en avant des ailes, et donc des moteurs, pour des raisons de bruit !

Calli68

Membre Inscrit le 10/08/2012

6 messages postés # 16 août 2012 11:59

elmer a écrit : Calli68 a écrit : Bonjour à toutes et à tous.

Je souhaiterai avoir vos avis sur le choix d'une place en 777-300ER chez Air France pour un vol cdg->yul.

Je comptais choisir la place 19A mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas en face d'un hublot mais plutot de la cloison. (pour info config 468 sièges)

Quelqu'un peut-il me renseigner?

Par avance merci. Ni les plans de SeatGuru ni ceux d'AF ne précisent la position des hublots. Tu ne confondrais pas avec la position des ailes ? En principe, il y a des hublots partout, même s'ils ne correspondent pas pile poil avec la position des sièges. Il faut parfois se pencher en avant ou en arrière pour regarder dehors ! Non je ne confonds pas. Si on regarde une photo prise de l'exterieur, on peut voir qu'il manque un hublot au niveau du bord d'attaque un peu en avant du phare http://www.airplane-pictures.net/photo/ ... 777-300er/ (Dernière édition le 16 août 2012 12:01)

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 16 août 2012 16:15

Bonjour.

Il s'agit de la rangée 23 qui n'a pas de hublot.

http://www.seatguru.com/airlines/Air_Fr ... -300_B.php

Les siéges 11A et 23 A ainsi que les 11L et 23L n'ont pas de hublot.

Met le pointeau de ta souris sur un de ces sièges marqué en jaune et tu verras apparaitre le message: Has no Window

Le F-GSQA date de 2004, un 777 468 places date de 2011-2012. Voir photo çi-dessous. F-GZNO

http://www.planespotters.net/Aviation_P ... ?id=280648

On voit bien rangée 10: hublot. 11et 23: pas de hublot. (Dernière édition le 16 août 2012 16:20)

Calli68

Membre Inscrit le 10/08/2012

6 messages postés # 16 août 2012 17:38

btu66 a écrit : Bonjour.

Il s'agit de la rangée 23 qui n'a pas de hublot.

http://www.seatguru.com/airlines/Air_Fr ... -300_B.php

Les siéges 11A et 23 A ainsi que les 11L et 23L n'ont pas de hublot.

Met le pointeau de ta souris sur un de ces sièges marqué en jaune et tu verras apparaitre le message: Has no Window

Le F-GSQA date de 2004, un 777 468 places date de 2011-2012. Voir photo çi-dessous. F-GZNO

http://www.planespotters.net/Aviation_P ... ?id=280648

On voit bien rangée 10: hublot. 11et 23: pas de hublot. Donc en toute logique, le siège 19A possède donc bien un hublot.



En tout cas merci pour vos réponses.

elmer

Membre Inscrit le 27/09/2005

3 904 messages postés # 16 août 2012 18:23

Intéressant ces différences sur les photos entre F-GSQA et F-GZNO.



Précision : F-GSQA n'est pas en configuration COI : il correspond à la version 1 de SeatGuru. Dans cette version, c'est la rangée 10 (classe affaires) qui n'a pas de hublot.



La disposition des hublots semble être plus une question de configuration que d'année.



Voici une photo de F-GZNE (2009), le dernier livré en version 1 : identique à F-GSQA (2004).

http://www.airplane-pictures.net/image48676.html



Voici le COI le plus ancien : F-GSQN (2006) : identique à F-GZNO (2012).

http://www.pictaero.com/fr/pictures/picture,148540



Enfin, voici un exemplaire en version 2 : F-GZNK (2011). La disposition des hublots est identique à la version COI.

http://www.airplane-pictures.net/photo/ ... 777-300er/ (Dernière édition le 16 août 2012 18:34)

btu66

Membre Inscrit le 22/06/2008

949 messages postés # 16 août 2012 19:49