Merci Airbus, merci la France....

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 19 février 2014 17:22

Intéressant... Article de 2010, que je trouve d'actualité, il suffit de voir comment notre industrie automobile évolue...



Premières commandes pour le futur avion de ligne chinois ...



Où comment se faire bananer en proposant un transfert de technologies à chaque vente d'un Airbus...



Mais l'avion chinois est beau et sera surement moins cher qu'un Airbus, du moins, le temps que la Chine grignote gentiment les parts de marché.., c'est juste une question de temps. Je ne voudrais pas paraître grossier, mais mon petit doigt me dit que bientôt, on va l'avoir bien profond...



Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 10:05

Je viens de tomber sur ce court article, visiblement, les choses s'accélèrent... La conception et l'assemblage de l'avion se font à Shanghai. Les moteurs seront, dans un premier temps, des CFM-LEAP 1C, mais la Chine envisage de produire aussi ses propres réacteurs.



400 commandes pour le C919 ... (Dernière édition le 20 février 2014 10:13)

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 10:21

Un petit tableau comparatif , des différents appareils proposés, qui sont en lice...



Voir l'image



On s'apperçoit très vite que le Comac C919 a été développé pour directement concurrencer Airbus et Boeing (séries A320 et B737). Quand on pense à la puissance de production de l'industrie chinoise, énorme main d'oeuvre pas chère et qualifiée, la production occidentale va prendre d'ici peu, une grosse claque.



Nous avons pensé à court terme dans notre politique d'exportation, grave erreur, maintenant la chine rigole. Par exemple, le cockpit du C919 est un cockpit d'Airbus, en mieux ! (Dernière édition le 20 février 2014 10:53)

Spectre35

Membre Inscrit le 10/07/2010

125 messages postés # 20 février 2014 10:32

C'est vraiment dommage, Airbus a les moyens humains et techniques pour maintenir encore un peu son avance technologique. Mais au lieu de lancer de nouveaux programmes comme l'ATR92, ils préfèrent gérer leur rentabilité...

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 10:46

Spectre35 a écrit : ... Airbus a les moyens humains et techniques pour maintenir encore un peu son avance technologique... Oui, c'est vrai, mais nous sommes de très mauvais commerciaux. Pour vendre quelques centaines d'appareils, nous avons bradé notre technologie. Airbus a pensé à tord avoir une certaine avance dans la production de ce type d'avion, croyant qu'elle serait toujours présente...



Résultat des courses, il y a fort à parier que d'ici 10 à 15 ans, Toulouse, entre autre, sera une ville sinistrée... Ou dans le meilleur des cas, les industries Airbus et ses filiales seront rachetées par des capitaux chinois. (Dernière édition le 20 février 2014 10:51)

LightWeight

Membre Inscrit le 28/12/2006

2 771 messages postés # 20 février 2014 10:52

Un moteur chinois du niveau occidental, je crois que ce n' est pas demain la veille ...



Ils ont recours au LEAPX pour le C919 et peut-être bientôt au GTF pour faire comme tout le monde.

Les clients actuels sont chinois (sauf commande récente que j' ignorerais), avec seulement GECAS pour un petit nombre, faible compensation à une participation américaine de 66% ( plus si un jour le GTF est adopté), malgré les 50% de GE "seulement" sur le LEAPX.

C' est plutôt un programme américano-chinois comme l' est d'ailleurs l' ARJ-21, toujours pas en service malgré l' aide occidentale....

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 11:16

LightWeight a écrit : Un moteur chinois du niveau occidental, je crois que ce n' est pas demain la veille... La même réflexion, quelques années en arrière, a été faite quand la Chine commençait à développer une politique spatiale, les occidentaux rigolaient... Plus maintenant.



La chine devient le 3ème pays a se poser sur la lune ...



Le lanceur chinois a utilisé la combinaison hydrogène liquide/oxygène liquide maitrisée jusque-là uniquement par les États-Unis et l'Europe.

Raslespaquerettes

Membre Inscrit le 06/07/2008

1 220 messages postés # 20 février 2014 12:38

Comme le dit avec justesse Lightweght un moteur civil chinois c'est pas pour demain la vieille.



Malgré les millions de dollars versées chaque année dans la R& D la Chine n'a toujours pas d'industrie aéronautique digne de sa prétention . A l'exception des States et de l'Europe occidental seuls le Canada et la Russie sont capables de produire des cellules et des moteurs.



Si la Chine à découvert la poudre et la boussole par le passé , Elle n'a pas inventé les chiffres qui sont indiens et non pas arabes comme la bétise la colporte. Les arabes par la route de la soie ne sont que des passeurs. (Dernière édition le 20 février 2014 12:51)

seb2411

Membre Inscrit le 17/06/2010

205 messages postés # 20 février 2014 12:45

Fishbed21 a écrit : LightWeight a écrit : Un moteur chinois du niveau occidental, je crois que ce n' est pas demain la veille... La même réflexion, quelques années en arrière, a été faite quand la Chine commençait à développer une politique spatiale, les occidentaux rigolaient... Plus maintenant.



La chine devient le 3ème pays a se poser sur la lune ...



Le lanceur chinois a utilisé la combinaison hydrogène liquide/oxygène liquide maitrisée jusque-là uniquement par les États-Unis et l'Europe. Bof. Ca fait longtemp que l'on sait que la Chine a beaucoup de prententions dans les domaines des hautes technologies et qu'ils mettent les moyens pour y parvenir. Tu veux faire quoi leur declarer la guerre ? Ou leurs interdire d'evoluer ?

Raslespaquerettes

Membre Inscrit le 06/07/2008

1 220 messages postés # 20 février 2014 13:03

Dois-je rappeler à Fishbed que personne ne veut de la technologie TGV chinoise malgré son prix de vente imbattable. Les prospects demandent 15 ans d'utilisations.

Idem dans la construction de centrale nucléaire. Oui dans le BTP de la centrale mais pas dans l'ingéniérie. Il faut savoir souffrir pour faire ses preuves.

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 14:08

Je trouve que le TGV chinois se débrouille plutôt bien et n'a rien à envier à notre TGV national. Maintenant, qu'il ne se vende pas ailleurs qu'en Chine, ma foi, cela correspond plus à une petite guerre du rail, d'ordre politico-économique, qu'à une réelle objectivité concernant la fiabilité de la technologie chinoise du train à grande vitesse (en mettant volontairement de côté le protectionnisme chinois en la matière...).



Et c'est ainsi qu'en 10 petites années, La Chine est devenue le pays disposant du plus grand réseau de lignes à grande vitesse dans le monde.



Grande vitesse ferroviaire en Chine



Quand au nucléaire, voici un article très intéressant :



La Chine s’émancipe dans le nucléaire



Je pense que beaucoup d'occidentaux commencent à comprendre que la technologie chinoise ne se résume pas à copier dans le bas de gamme, faire de l'alcool de riz et des nouilles déshydratées... (Dernière édition le 20 février 2014 14:18)

Fishbed21

Membre Inscrit le 27/05/2013

1 638 messages postés # 20 février 2014 14:35

seb2411 a écrit : Bof. Ca fait longtemp que l'on sait que la Chine a beaucoup de prententions dans les domaines des hautes technologies et qu'ils mettent les moyens pour y parvenir. Tu veux faire quoi leur declarer la guerre ? Ou leurs interdire d'evoluer ? Rien de tout ça, bien au contraire, ils auraient tort de se gêner... Je souligne simplement que trop souvent, les occidentaux voient le commerce à court terme, croyant faire de bonnes affaires et font l'erreur de pratiquement donner la technologie pour signer un contrat ! Cette vision désastreuse du commerce fait de nous de futurs utilisateurs de la haute technologie chinoise fabriquée en Chine et accessoirement ailleurs, histoire de nous laisser des miettes afin de rester de bons consommateurs...



Ceci dit, les Chinois faisaient du commerce international quand nous nous bâtions encore avec des bâtons et des pierres, ceci explique cela... (Dernière édition le 20 février 2014 14:40)

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 20 février 2014 14:49

Raslespaquerettes a écrit : Dois-je rappeler à Fishbed que personne ne veut de la technologie TGV chinoise malgré son prix de vente imbattable. Les prospects demandent 15 ans d'utilisations.

Idem dans la construction de centrale nucléaire. Oui dans le BTP de la centrale mais pas dans l’ingénierie. Il faut savoir souffrir pour faire ses preuves. La technologie TGV chinoise vient directement de Bombardier qui construit aussi les TGV français.

S'ils déraillent, c'est plutôt une question de construction des voies et d'ambitions prématurées.

seb2411

Membre Inscrit le 17/06/2010

205 messages postés # 20 février 2014 16:06

Fishbed21 a écrit : seb2411 a écrit : Bof. Ca fait longtemp que l'on sait que la Chine a beaucoup de prententions dans les domaines des hautes technologies et qu'ils mettent les moyens pour y parvenir. Tu veux faire quoi leur declarer la guerre ? Ou leurs interdire d'evoluer ? Rien de tout ça, bien au contraire, ils auraient tort de se gêner... Je souligne simplement que trop souvent, les occidentaux voient le commerce à court terme, croyant faire de bonnes affaires et font l'erreur de pratiquement donner la technologie pour signer un contrat ! Cette vision désastreuse du commerce fait de nous de futurs utilisateurs de la haute technologie chinoise fabriquée en Chine et accessoirement ailleurs, histoire de nous laisser des miettes afin de rester de bons consommateurs...



Ceci dit, les Chinois faisaient du commerce international quand nous nous bâtions encore avec des bâtons et des pierres, ceci explique cela... On a pas besoin de leur donner des technos. Et Airbus n'a rien donne au Chinois, il y a juste une usine d'assemblage.



Par contre comme tout le monde il vont se servir quand ils ont besoin de quelque chose. Le rétro-ingénierie et l’espionnage sont des pratiques courantes dans l'industrie même si c'est pas toujours facile. Ils ont par exemple démonté un A320 pour étudier les technos et ils n'ont pas eu besoin d'un accord avec Airbus pour faire ça.



Et au final tout ça ne sert a rien si ils n'ont pas les compétences en ingénieur et le savoir faire. Savoir faire qu'ils ont acquis avec le temps (ex l'Arj21). Et on pourra faire ce qu'on veut tant qu'ils ont la volonté et les moyens de cette volonté ils y a de forte chance qu'ils arrivent a tenir leur objectifs.



Reste maintenant a passer encore pas mal d’étapes car contrairement a l'Arj-21 beaucoup d’éléments et composants sont conçu et fabrique par des entreprises étrangères et souvent hors de chine. Au final sur le même modèle qu'Airbus et Boeing. Ils devront aussi convaincre les compagnies aériennes, car ce que tu oublis de dire c'est que parmi les 400 commandes la presque totalité sont de compagnies chinoises contrôle plus ou moins directement par l’état. Il faudra composer avec une concurrence Chinoise et arrêter de jouer aux défaitistes.

Vector

Membre Inscrit le 26/06/2007

4 009 messages postés # 20 février 2014 16:26