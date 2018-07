Dassault Falcon supersonique

Merci, pour ceci, my34. Ceci est long !



Sevrien connaît le fait de l'existence de discussions entre Dassault et certains motoristes. A ce stade ; discrétion. Sevrien a peu d'informations précises. Quel que soit son avis personnel, Sevrien ne peut pas vous dire si ces discussions privilégient un avion supersonique d'affaires plutôt que d'avions subsoniques d'affaires en général.



Voici des éléments de "signposting" / indications d'ordre général & d'orientation, qui ne sont pas interdits.



(i) P. SPARACO est une source d'autorité, d'excellente facture. On prête une attention très sérieuse à tout ce qu'il dit & écrit.



(ii) Absence de moteur ? Oui.



(iii) Dassault s'est intéressé à un avion d'affaires supersonique, 'convivial' / "friendly" sur le plan environnemental (vitesse max. Mach 1.8, & motorisé par des réacteurs n'ayant pas recours à la post-combustion).



(iv) Tous les principaux motoristes 'savent faire'. Le problème : n'étant pas convaincus du marché, et ne sachant pas la configuration que Dassault pourrait choisir in fine, les motoristres -- qui avaient d'autres priorités -- ne voulaient pas consacrer leur ressources d'argent, de compétences d'ingénieurs et de "management time" à des projets nébuleux. Ils voulaient que le marché exprime un besoin, que Dassault 'ou d'autres réagissent avec des projets & "designs" crédibles, avant de plancher sur un moteur.



(v) Après, ils s'engageraient dans des dialogues créatifs & constructifs, pour mieux préciser des options de configurations, bi-ou tri-réacteurs (contraintes ETOPS etc.), de poids, de dimensions, de capacité d'emport, rayon d'action, consommation, & ce que 'l'Etat de l'Art' des moteurs pourrait offrir, eu égard aux contraintes environnementales, et en terme de possibilités d'avions subsoniques & supersoniques, et la manière dont le moteur inter-agirait avec ou influerait sur la coneption de "l'airframe" qui naîtrait ou se confirmerait dans 'l'oeil' de Dassault etc..



(vi) Le traditionnel réflexe vers les solutions nationales, toujours constaté de manière plus prononcé en France que dans les pays voisins (question de disponibilité apparente et d'expérience, aussi), peut-être plus que la grande qualité du moteur M88, explique la mention du "dérivé du SNECMA M88".



(vii) Sans impliquer la moindre critique à l'encontre des excellents ingénieurs de SNECMA (que les collègues, confrères & concurrents GE, P&W & RR reconnaissent volontiers), les racines, dans le militaire & dans les moteurs civils, sont plus variées & solides, et les applications plus larges & diversifiées chez GE, P&W & RR, notamment.



(viii) DASSAULT, Groupe de la plus haute facture, a des dirigeants brillants, &, surtout, pragmatiques. Leurs relations avec les motoristes sont excellentes. En raccourci, on pourrait dire que, dans l'aviation d'Affaires, DASSAULT a utilisé des moteurs de Garrett, GE, & P&W.



(ix) Pour Sevrien : normal que DASSAULT, dans le marché de la mondialisation, élargisse son regard, & considère les moteurs d'avions d'affaires. à forte application établie sur la planète. Deux motoristes se distinguent :

(a) P&W (qui motorisent déjà certains produits DASSAULT), notamment P&WC (C=Canada) -- excellent motoriste dans les "petites à moyennes" poussées non seulement sur le plan technique & de la qualité, mais aussi dans sa capacité à écraser le prix de revient et, par là, le coût de l'entretien ;

(b) RR, devenu, aujourd'hui, le fabricant no. 1 mondial de réacteurs pour les Avions d'Affaires ("business jets") :

-- 34% de part de marché en 2005 (base valeur).



RR & ses associeés ont motorisé 200 avions d'affaires livrés en 2005.



La 'base clientèle' des moteurs construits par RR & ses partenaires compte 1,800 operateurs, & 2,600 avions d'affaires.



Les gamme de poussées va depuis 1,900lbs à 33,000lbs.

---------

Voir liens :

-- wwwrolls-royce.com/media/showPR.jsp?PR_ID=40385 ;

-- www.rolls-royce.com/nbaa2006/market/default.htm

-- www.rolls-royce.com/nbaa2006/market/applications.htm

-- www.rolls-royce.com/nbaa2006/engines/default.htm



-----------





Autres références :

------------------

RR a reconnu que le domaine d'application supersonique dans l'aviation civile était largement dans ses compétences (évidemment, avec Concorde) , et que le secteur figurait dans les prévisons RR à LT.



Aussi, RR a dit quil était en discussion avec plusieurs constructeurs sur la question d'un avion d'affaires supersonique, sans spécifier de nom :

--

"While the traditional market for business jets continues to dominate deliveries, we expect strong growth of the fractional business, where demand is currently outstripping supply. We also see the Supersonic Business Jet as a possibility within our forecast horizon. We are in discussions with several airframers, and our 30 years of powering supersonic commercial flight gives us unique experience in this sector. As always, though, the business case will dictate progress."



(Prévisions LT, à 20 ans, publiée le 10 septembre 2002 : "Rolls-Royce remains confident in long-term business jet market ; 10 September 2002") ;

-- www.rolls-royce.com/media/showPR.jsp?PR_ID=1262





REMARQUE de Sevrien :

----------------

L'avis personnel de Sevrien, qui n'engage que lui, est que DASSAULT:

-- fait partie des constructeurs / "airframers" en discussion avec RR ;

-- discute d'avions d'affaires en général, et d'avions d'affaires supersoniques, en particulier,

-- s'intéresse aux développments que RR pourrait faire, en vue d'applications que DASSAULT commence à esquisser de manière assez précise, .....car,

-- nous lisons de plus en plus, surtout avec le temps important, consacré à toutes les formalités et mesures de sécurité dans les grands aéroports, que :

-- ce gentre d'avion d'affaires supersonique, à long rayon d'action, aura sa place, dans le contexte de la mondialisation,...

-- même si l'on entend des accusations de 'suiveurs de mode et d'engouement',

-- comme OUTIL DE FLEXIBILITE & DE PRODUCTIVITE MANAGERIALES,

-- surtout qu'il pourra faire du vrai "point-to-point", à partir d'aéroports assez petits, mais bien équipés.



---------------------

Voir lien :

--

www.rolls-royce.com/civil_aerospace/overview/market/outlook/busjet06_files/frame.htm#slide0002.htm

------------------



Business jet growth ; 2006-2025



Business jet market has been transformed

Role of business jets has changed

Less speculative buying

Delivery trends follow macro-economic conditions

Market still maturing



Market now driven by:



Présentation intéressante, et, pour les participants du Forum qui parlent / lisent l'anglais, cela vaut la peine de la lire. Sevrien ferait la même remarque pour P&W ! Mais, à ce stade, il n'a pas approfondi sa recherche sur P&W / P&WC.



-----------------



Est-ce que, dans un contexte où la discrétion s'impose surement, pendant un certain temps encore, cela répond à la question, en vous donnant de la matière (surement trop de matière ! ) ?



Bonnes fêtes, joyeux Noël à tous !



(Message édité par sevrien le 25/12/2006 01h11)