Décès de Jacques Rosay

Il était malade depuis un moment. Il aurait du venir à Air Expo à Muret, mais n'avait pas pu à cause de ses problèmes de santé.

C'est un grand homme que le monde de l'aéronautique perd.

_________________

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward. _________________David -policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!d' Aeroweb-fr.net "Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.