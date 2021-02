bien avant l'A380 d'Airbus, les deux G3 Caudron de la Miss Bolland étaient aussi des héros légendaires...

mais ses deux avions avaient-il un nom ? et que sont-ils devenus ?

Pour répondre à ces questions simples il faut néanmoins traverser tout l'océan Atlantique, d'abord. Ensuite...

1 mois après la parution du livre qui résout ces mystères, voici les premiers commentaires et réactions reçues par l'auteur :

De Laurent Bailleul 2A Anciens Aérodromes, « tu nous emportes avec elle, dans le fond de sa machine. C'est un vrai roman d'aventure ! Bravo... ».

De Gustavo Necco, historien correspondant en Uruguay, « Oulala, je vois que tu as encore beaucoup de choses à raconter sur Adrienne Bolland et j'attends avec impatience ton prochain travail (nous révélant, je suppose, quelques « secrets »…) ».

De Hector Alarcon Carasco, historien correspondant au Chili, « Era algo que hacía falta en la Historia Aérea de la cordillera andina*…”

[ *Un texte nécessaire à l’Histoire de l’Air de la Cordillère des Andes…”]



Article en espagnol : http://chilecronicas.com/2015/12/le-mat ... bery.html.



De Jorge Campana, Journaliste à Los Andes, “ Excelente artículo ! ¡ Muchas gracias y saludos desde Mendoza, Argentina !”.



Nous espérons le plaisir de vous lire aussi, vous tous à qui nous adressons cette news inédite de la vie Rocambollandesque et heureusement jamais régulée d’Adrienne Bolland (1895-1975).



La prochaine parution de Coline Béry, « Les Racines De l’Air, à travers les origines et la jeunesse d’Adrienne Bolland », est prévue en 2016.



D’ici à ce très proche évènement changement de cycle, et de langue aussi pour « Le Matricule Des Oiseaux » - versions anglaise et espagnol début 2016 - nous vous souhaitons de très joyeuses et paisibles fêtes,



les liens vers le livre

http://www.amazon.fr/gp/product/B018O1Q ... entries*=0

http://www.amazon.com/TRUE-BIRDS-Adrien ... true+birds

http://www.amazon.fr/gp/product/B019RXB ... mp;sr=1-11



Les facebooks de Coline Béry

https://www.facebook.com/pages/Coline-B ... 9085483734

https://www.facebook.com/colinebery.auteur



et de la Collection Corde Raide

https://www.facebook.com/pages/Collecti ... 0649990118

A bientôt !