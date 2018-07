Un casse tête de consomation moteur Rotax pour motivés et connaisseurs

Bonjour amis de l'aviation,



Vous avez peut-être des compétences en aéronautique pour résoudre un problème qui m'est posé pour ma prochaine expédition et que personne à ce jours n'a pu résoudre.



Je vous l'ai énoncé ci-dessous. Si vous, un ami à vous, ou une connaissance à les compétences et surtout l'envie de surmonter ce challenge, vous amènerez une réponse importante à une question concernant l'expédition qui décollera en Novembre 2016



Plus d'info sur l'expédition: wwwflytheworld.ch



Je suis à votre disposition pour un complément d'informations techniques.



Mon E-mail: xavier@xavierrosset.ch



Merci et vive la vie





Le but de cette opération est de trouver, par calcul, le nombre de litres qu'un réservoir fait sur mesure devra contenir afin de réaliser ce vol de 2500 Km sans refuel.



Appareil : ULM pendulaire Tanarg

Aile : Bionix 15

Poids de l’ULM avec aile à vide : 250 kg

Moteur : Rotax 912 S à carburateurs datant de 2014

Carburant : Sans plomb 95

Poids du pilote (avec matériel) : 115 kg

Distance à parcourir non stop : 2500 Km

Consommation moteur : variable selon le poids total de la machine

Régime moteur optimal : variable selon le poids total de la machine



Le calcul se fait en condition Vent nul



Voici un lien des données techniques du moteur Rotax 912 S

http://www.flyrotax.com/files/Bilder/Pr ... 0hp_RZ.pdf





Questions :

- Combien de litres d’essence le réservoir devra-il contenir pour ce vol ?



- Quelle sera le poids total de la machine avec le fuel qui doit être embarqué ?



- Quelle sera la consommation du Rotax à charge maximale ainsi qu’a charge minimale (avec pilote) ?



- Quel doit être le régime moteur optimal (variable) par rapport au poids qui diminuera lors de l’avancée du vol (consommation / rendement) ?



- Quelle serait l’économie de fuel en installant une injection sur le Rotax ?