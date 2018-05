orientation aeronautique, directement aprés le bac ou attendre pour acceder a des centres tel que CTC ?

Bonjour a tous je suis nouvelle c'est donc mon premier poste sur ce site.



J'ai 18 ans et suis en terminale S, ce que je veux faire c'est être pilote de ligne et seulement ça donc je suis prête à tout mais j'ai quelques questions.



Je me demandais si il valait mieux faire une L1 voir L2 maths (car pour la prépa je pense que c'est rapper) et ensuite tenter les concours de l'Enac et si cela ne marche pas (ce qui est sur a 80% vu la rude concurrence) alors me reorienter vers un boulot en attendant d'avoir une somme suffisante pour rejoindre un centre tel que CTC cadet ou Flybe ou encore ESMA..



Ou alors dés maintenant me ré orienter dans un métier "plus sur" afin de réunir une somme me permettant de financer la CTC.



Ou encore me payer une formation ATPL moi même (mais être embauché sera difficile)



J'aimerais l'avis de connaisseurs comme vous, et si il y a des personnes ayant integré la CTC cadet pouvais vous me dire comment c'est passé le financement ? Est-ce vrai que la CTC se porte garante pour l'emprunt et que le remboursement se fait alors en étant déduit d'une somme sur notre salaire si on est embauché (un peu comme faisait les cadets AF fut un temps).



Merci beaucoup d'avance , je sais que je pose plusieurs questions à la fois mais je suis un peu perdu surtout au niveau de l''orientation qui aura lieu dans quelques mois..