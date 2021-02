Différence entre "décoller", "s'envoler" et "voler"

Bonjour,



- "décoller" signifie quitter la terre ferme pour voler lorsqu'on est dans un avion (ou autres appareils)

-"s'envoler" n'est utilisé que pour les oiseaux

- "voler" c'est quand tu n'est plus en contact avec le sol



J'espère avoir répondu à ta question ^^"

