Cherche Co-entrepreneur pour Compagnie Aérienne Civile

Je suis actuellement à la recherche d'investisseurs et/ou partenaires entrepreneurs intéressés dans l'établissement d'une nouvelle compagnie aérienne, nouveau concept avec succès garanti et pour des vols non comblés sur le marché actuel.



Le projet est dans la phase de rédaction du MANEX et des différentes demandes (stade initial toujours, mais Rome n'a pas non plus été créé en un jour, donc je m'accroche). La stratégie commerciale, le concept, le merchandising, les types d'avions (constructeurs et modèles) sont choisis, et les routes à desservir, avec une introduction dans l'espace-temps progressive de nouvelles destinations, sont planifiées.



Seriez-vous intéressé(e) à prendre part dans ce projet et/ou souhaitez me renseigner d'éventuels investisseurs intéressés par un projet à vous faire remonter le temps? En cas de renseignement et/ou participation concluant(e)s, vous serez bien évidemment compensé(e) pour vos efforts: