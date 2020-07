POUR DEVENIR PILOTE DE LIGNE

Bonjour nepi64,



Tout d'abord connais-tu les étapes pour y arriver? Je suis Français et Je pilote au Canada Hélico et Avion je devrais avoir assez d'heure pour passer pilote de ligne avion dans 1 an.

Au Canada il n'y a pas de niveau d'Etude demandé pour devenir pilote Pro.

Honnêtement en France il est TRES compliquer de devenir pilote de ligne. Je passe instructeur de vol dans 2 mois et j'ai fait mon pilote commercial (Professionnel en moins de 3 mois). Ici les cours sont beaucoup moins chers et la qualité de vol est excellente. Mon école n'est pas à Montréal ou saint Hubert ou Québec car il y a beaucoup trop d'avions la bas et il devient difficile de décoller avant de passer 5 à 10 min au sol a payer pour du temps non volé... Je suis à l'école de pilotage Évolution sur Gatineau à 10 min d'Ottawa la capitale du Canada, parfais pour apprendre l'anglais, tu en auras besoin. Il te coutera 2 à 3 fois moins cher de faire ton pilote de ligne ici qu'en France... http://www.pilotageevolution.com/



ET EN CE MOMENT CA RECRUTE DE PARTOUT ICI il y a un énorme boom d'embauche!!



Le Créateur de cette école n'est pas non plus un actionnaire comme beaucoup d'école au Canada et surtout au Québec. Il est pilote de ligne pour AIR TRANSAT! Il a volé aussi du Canadair et plus de 11 ans dans le grand nord. Autant te dire qu'il à un millier d'histoires et d'expériences! (Dernière édition le 4 janvier 2017 16:20)

