recepteur de conversation de tour de controle

Bonjour,



Voilà mon post va peut être paraitre bête mais je me lance ...

Mon copain est un passionné d'aéronautique et ingénieur à l'ENAC à Toulouse. Il fait régulièrement du spotting à Blagnac (sur la colline pour les connaisseurs) et j'y suis allée également quelques fois avec lui.

J'ai remarqué que les grands adeptes du spotting avaient des petits récepteurs pour capter les conversations de la tour de contrôle afin de connaitre les avions en approche. J'aimerais lui en offrir un pour Noël mais je ne m'y connais pas assez pour me lancer seule.

Avez vous des appareils à me conseiller et surtout où les acheter. j'ai un budget entre 50 et 80 euros.



Merci beaucoup pour votre aide

Bonne journée