Etude de marché Norimat étudiants d'HEC Paris

Etudiant en première année à HEC Paris, je poste ce sujet dans le cadre de mon projet d’études au sein du département entrepreneuriat, avec deux de mes camarades.

Nous réalisons une analyse du cas de l’entreprise Norimat, qui propose de concevoir sur mesure et de produire des matériaux métalliques – alliages titane-aluminium TiAl, alliages base nickel, superalliages etc – et céramiques techniques de haute résistance par le procédé de frittage flash SPS (Spark Plasma Sintering). Cette technique permet d’élaborer en un temps record et à moindre coût (minimisation des pertes en matières premières) des matériaux aux propriétés améliorées (résistance mécanique, résistance aux rayures, tenue en température, légèreté) et aux formes complexes (brevet déposé par l’un des trois fondateurs de l’entreprise). Norimat ayant déjà suscité l’intérêt d’un grand donneur d’ordres du secteur de l’aéronautique, notre démarche consiste à avoir votre avis sur la faisabilité du projet de Norimat, qui cherche à s’implanter sur plusieurs créneaux de la production de pièces dans l’aéronautique.

Plus précisément, nous cherchons à établir une étude de marché pour savoir :

• sur quelles pièces problématiques de l’aéronautique Norimat pourrait s’implanter afin d’apporter son expertise et ainsi faire une réelle différence dans la production (moindres coûts et délais, matériaux plus résistants). Nous savons déjà que le frittage SPS réalise de grandes performances sur les petites pièces de moteur

• les coûts, volumes produits et délais moyens pour ces pièces avec les procédés déjà existants dans le secteur

• comment les chaînes de fabrication de ces pièces sont organisées (grandes étapes de production, sous-traitance…)

Si, au contraire, vous pensez que ce secteur ne sera pas porteur à l'avenir, faîtes-nous part de vos idées de pivots ou de diversification, toute information est exploitable pour notre étude.

Nous ne cherchons en rien à obtenir des informations confidentielles, je reste à votre disposition si vous avez des informations complémentaires.

Bonne journée.