Vol aérien

Bonsoir

L'altitude maximale atteinte par un avion civil est 20000m le record revient au prototype du Concorde

L'altitude maximale atteinte par un avion militaire revient a l intercepteur russe E 266M 37650 m

Pour information l avion de reconnaissance américain U2 volait a 21300m

On parle de vol donc d'avion quand le produit densité de l air et vitesse aérodynamique permets d 'assurer une force de portance sur une voilure qui compense le poids

Ne pas confondre avec une altitude atteinte dynamique ou poussée et portance interviennent

Pour l'espace il n'y a plus que poussée qui compense poids et trainee ce qui rends illimité l'altitude atteinte quand la vitesse atteinte permets de se libérer de l'attraction terrestre

J espère que vous y voyez plus clair