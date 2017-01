Devenir Pilote au Canada, débouchés, choisir son école... Demandez moi

Bonjour à tous,



Je suis Français et je suis CPL Hélico, CPL avion, pilote planeur, instructeur sol hélico et en vol avion à venir (mars 2017 pour ces 2 dernières annotations) le tout ICI AU CANADA. Je suis dans le pays depuis 5 ans. J'ai travaillé comme Directeur des opérations et au développement commercial sur plusieurs écoles dont une ÉNORME qui développe plus de 250 élèves à l'année.



J'ouvre ce post car je sais que beaucoup d'entre vous se demande comment devenir pilote professionnel (commercial, CPL), voir même pilote de Ligne.



A SAVOIR: Au Canada les écoles sont des ENTREPRISES et non pas des aéroclubs. Les instructeurs sont salariés et très souvent les GRANDS boss sont des actionnaires qui montent ou ont montés ces compagnies pour faire du CASH... Vous n'êtes donc plus des étudiants mais bien des CLIENTS.



Donc avant de vous faire enfariner par beaucoup. Posez moi vos questions et je vous apporterez la réponse la plus rapide et honnête que je serais capable de vous donner.

Pour ma part je suis désormais à l'école de pilotage évolution créée et dirigée par un pilote de ligne d'Air Transat qui pilote du Airbus 330 et du Boeing 737 à l'année longue. http://www.pilotageevolution.com/



ATTENTION ce post n'a pas pour but de vous faire venir chez nous mais bien de répondre à vos questions et vous diriger vers la BONNE ÉCOLE pour vous!!! Mais si vous nous apprécier pourquoi pas!



J'attend vos questions:

Salaires d'instructeur à pilote de ligne

Cout des formations

Durée des formations

Type de formations

Opportunités d'emplois

Immigration au Canada

Vie au Canada

Cout de vie au Canada

Bref à peu prés tout ...

Alexis



CPL Hélicoptére

CPL Avion

Pilote planeur

