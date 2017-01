Information Sur Les Compagnies, Ouverture Fermeture De Lignes etc...

HOP! Air France : trois lignes estivales à Biarritz

La filiale régionale d’Air France a ouvert les réservations pour ses trois lignes estivales au départ de l’aéroport Biarritz-Pays Basque : Lille sera desservie en CRJ 700 avec 1 vol le samedi du 24 juin au 2 septembre ainsi que les 21 et 28 octobre, et avec 1 vol le dimanche 28 mai ainsi que du 2 juillet au 3 septembre et le 22 octobre ; Nice, avec 1 vol le samedi du 24 juin au 2 septembre en CRJ700 et 1 vol le dimanche du 25 juin au 3 septembre en CRJ700 ; et Genève, avec 1 vol le samedi du 8 avril au 23 septembre et 1 vol le dimanche du 9 juillet au 3 septembre, en CRJ 700.

http://airinfo.org/2017/01/07/hop-air-f ... -biarritz/

