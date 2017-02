Nouveau site de mise en relation entre pilote.

Bonjour,



Je suis pilote ULM dans le sud de la France sur paramoteur (sur aile estive 30 pour les connaisseurs).



Passionné de web et d'ulm, j'ai développé une application qui permet aux pilotes (pro ou non pro) de proposer des vols (moyennant le prix qui leur conviendra).



Elle permet également à tous les fan d'ulm de s'incrire gratuitement.



Nous volons parfois seul avec un biplace. Mon projet consiste à rentabiliser cette place de disponible et partager sa passion.



L'inscription est gratuite et il suffit de se laisser guider.



www.makemefly.fr



J'attends vos retour.