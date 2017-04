Easyjet vol reservé

Bonjour, j'ai besoin de vous...

J'ai tout a l'heure réservé pour un vol allant de Nantes a Lisbonne, sur le site EASYJET seulement j'ai reçu un mail me confirmant que le vol étais réservé, mais quand je me connecte sur le site et que je regarde mes réservations je suis en statut "pas enregistré"....



Le paiement a t'il étais confirmé, et va donc être débité ou non ?...