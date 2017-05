Rallye Aérien au CANADA

Bonjour,



Nous vous invitons au Rallye Aérien Canadien qui célèbre le 150e anniversaire du pays!

2 routes s'offrent à vous et nous nous occupons de la location d'aéronef au Canada:



OUEST CANADIEN:

- Dates: 1er août au 8 août, 2017

- Parcours: Winnipeg (Manitoba), Churchill (Manitoba), Rankin Inlet (Nunavut), Flin Flon (Manitoba)

- Au progamme:

Découvrez la beauté de la nature Canadienne! Le pays des ours polaires (Churchill), soyez reçus par les Premières Nations (Inuits) de Rankin Inlet au Nunavut et vivez l'expérience de la meilleure pourvoirie de pêche au Manitoba (Flin Flon)! Survolez la tundra, et longez le côté ouest de la Baie James et la Baie d'Hudson!



Ouest Canada



EST CANADIEN:

- Dates: 12 août au 22 août, 2017

- Parcours: Montréal (Québec), Digby (Nouvelle Écosse), Charlottetown (Ile du Prince Édouard), St Anthony (Terre-Neuve), L'Ile d'Anticosti (Québec), Ville de QUébec (Québec)

- Au programme:

Cette route vous emmène aux Maritimes!! Le festival de la coquille St-Jacques sera célébré à Digby, pour ensuite se diriger vers la charmante ville de Charlottetown (Anne aux Pignons Verts). Les Vikings nous attendent à St-Anthony (Terre-Neuve)! Et nous passerons quelques jours à la célèbre Ile d'Anticosti: reconnue mondialement pour sa faune (Chevreuils) et sa pêche! Nous célèbrerons la finale à la ville de Québec.



Canada Est



Pour plus d'informations communiquez avec Catherine Tobenas:

info@airrally.com



Rallye Aerien



Tel.: 1-800-709-3209