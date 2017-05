Rallye Aérien AMÉRIQUE CENTRALE

Rallye Aérien en Amérique Centrale!



Une aventure extraordinaire d'une durée de 11 jours:

Histoire, culture et un nombre d'activités vous attendent! Nous travaillons main dans la main avec les communautés et gouvernement de chaque destination!



Ceci n'est PAS UNE COURSE: le Rallye Aérien a pour objectif de familiariser les pilotes avec des conditions météorologiques et des procédures de vols qui diffèrent de leur vols habtuels. Le groupe est encadré par des Chefs de Vol, briefing détaillé et évaluation de la route et de la météo en groupe avant chaque vol.



Dates: 16 février au 26 février, 2018

Destinations: Mexique – Guatemala – Nicaragua – Costa Rica – Panama



Amerique Centrale



Pour plus d'informations communiquez avec Catherine Tobenas:

info@airrally.com

Tel.: 1-800-709-3209



Site Web Rallye Aerien International