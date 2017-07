difference entre PPL JAA et PPL FAA?

Bonjour, quelle est la différence entre la PPL FAA et JAA, laquelle est la licence américaine et l'autre française?

Ma question est la suivante: J'envisage d'aller passer ma licence de pilote privé aux USA pour des raisons de commodités (couts et surtout délai d'obtention). Mais puis je ensuite voler en France et surtout louer un avion pour dans un aeroclub le cas écheant?

Merci pour votre aide!

Pierre