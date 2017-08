Cherche pilote qualifié 737 Lyon / Grenoble

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un pilote qualifié 737 CL/NG souhaitant bosser en Août et Septembre sa qualif en binôme.

L'idée étant de bosser les flows, les systèmes, et les indispensables ATP théorique pour préparer les entretiens de fin d'année!

N’hésitez pas à me contacter, a deux c'est plus sympa, et surtout beaucoup plus pertinent!

Bonne journée à tous

Pierre