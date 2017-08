Germanwings 9525

Bonjour à tous !



Je poste pour la première fois un article sur ce forum, qui va surement ravir les passionnés d'aéronautique !



Le 21 septembre prochain sortira aux éditions Ring le nouveau livre de Laurent Obertone intitulé le Diable du Ciel, le roman vrai du vol 9525 de la Germanwings.

Vous vous souvenez tous de cette terrible affaire. Eh bien un livre va sortir sur le sujet ! Je l'ai déjà commandé sur Amazon, et le synopsis est glaçant...

Hop voici ce qu'il dit (pour les curieux) :



Attachez vos ceintures.

Entrez dans la boîte noire du vol sans retour de la Germanwings

Le 24 mars 2015, un enquêteur du Bureau d'Enquête et d'Analyses (BEA) est chargé de comprendre ce qui s'est passé lors du vol 9525 de la Germanwings en partance de Barcelone et à destination de Düsseldorf, qui vient de s'écraser dans les Alpes françaises avec cent-quarante-quatre passagers et six membres d'équipage. Nul n'a survécu. Pressé par le temps, fasciné par son sujet, dans un roman oppressant comme la carlingue d'un appareil plongeant vers la mort, l'enquêteur part à la découverte de la personnalité complexe de l'homme passé sous les radars des psychiatres allemands et qui a piloté le monstre d'acier vers la montagne, précipitant cent-quarante-neuf innocents dans une chute verticale de dix kilomètres. Il retranscrit les minutes du drame et établit le déroulé exact des faits, du début du vol jusqu'à l'impact.

À bord de l'Airbus apocalyptique piloté par Andreas Lubitz, plongez dans un thriller crépusculaire inoubliable, à 38 000 pieds d'altitude, où l'intensité dramatique place Le Diable du Ciel au firmament des romans catastrophes.



Maître incontesté du récit criminel, Laurent Obertone nous livre un véritable missile littéraire, arrache le lecteur du sol et l'entraîne dans l'histoire réelle et intime du minutage fatal de ce vol suicide. Bienvenue à bord du vol 9525 de la Germanwings.



Trop hâte de le lire !

Bonne journée à tous