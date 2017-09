Nouvelle vidéo: Tour de Paris - Pilote Privé Avion

Hello,



Pas d'embouteillage Maggle !

Que tu sois éléve pilote, pilote, ou juste curieux tu pourras participer au vol un peu comme si tu y étais ! Encore pardon pour l'état de la verrière. Le pilote précédent a uriné dessus, suite à un attérissage raté, d'après ce qu'on m'a dit.

Il s'agit d'un Tour de Paris et non d'un survol. Avec la licence PPL en DR400 oublie le passage en dessous de la Tour Effeil, l'amérissage dans la seine, le champagne dans les toilettes de l'Airbus, etc...

Dit moi ce que tu en penses dans les commentaires, partages la vidéo à tes amis. Si t'as pas d'ami, bah partage la vidéo à tes voisins, à ton chien, à ta Gynéco...

A très vite, tout là-haut là-haut

