Premier vol du plus gros avion-cargo sans pilote

L'AT200, le plus gros véhicule aérien sans pilote chinois, destiné au transport de marchandises,Voir l'image a réussi son premier vol, jeudi, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest). Avec un poids maximal d'environ 3,4 tonnes et une charge utile de 1,5 tonne, l'AT200 sera l'un des avions civils sans pilote les plus puissants du monde. (Photo : Xinhua)