Location d'un jet privé

Bonjour tout le monde,



L'entreprise pour laquelle je travaille fête ses 25 ans et souhaite organiser une grande fête dans le sud de France pour un weekend donc nous sommes actuellement à la recherche d'un jet privé à louer pour 35 personnes, j'ai vu pas mal d'offre sur internet mais je préfère avoir des avis sur le forum avant de prendre une décision.



Avez-vous déjà loué un jet privé ? Vos expériences ? Avez-vous des bonnes adresses à me suggérer ?



Vos avis et conseils sont les bienvenus (Dernière édition le 8 novembre 2017 08:46)