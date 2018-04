VISITE MEDICALE CLASSE 1

Bonjour ,



Rdv Pris à Toulouse le 14 mai pour la première visite Classe 1 , et direction F-air France en République Tchèque.

Le petit stress (normal je suppose )..

Quelqu'un d'entre vous connait il les Examens pratiqués dans le test Sanguin et urinaire ?

J'aimerai pouvoir aller me faire un check up complet avant en labo avant le rdv .



Merci de votre réponse , et bonne journée à vous tous.