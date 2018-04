Louer un avion de tourisme

Bonjour,



Je souhaite investir dans un avion de tourisme pour le mettre en location, cette activité serait purement commerciale. Seulement j'ai plusieurs questions sans réponses et votre aide serait bien appréciée.



- Où et comment trouver des clients pour ce genre d'activité ?

- Est il plus rentable de louer un avion 2 places ou 4 places ?

- Quel coût annuel peut on envisager pour les pièces ponctuelles ? (Pièces qui ne sont pas à changer souvent mais dont il faut néanmoins prévoir un budget)

- Est il obligatoire d'avoir le PPL ?

- Pour le petit entretien (bougies, filtres,...) vu que l'avion est loué, ça peut être fait par moi ou obligatoirement par un professionnel agréé ?

- Hors consommation, en comptant absolument toutes les dépenses à prévoir avec les consommables et les divers droits, combien faudrait il prévoir à l'année pour un avion de tourisme ?



Merci pour vos réponses.