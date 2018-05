DES VISITES RÉGULIÈRES CHEZ LE DENTISTE

Il est nécessaire de se rendre chez le dentiste au moins une fois par an afin de confirmer la bonne santé de ses dents. À titre d’exemple, visiter le cabinet dentaire à Antony afin de bénéficier des meilleurs soins pour avoir un sourire éclatant. Athenadental est une Société de distribution de produits dentaires en possession de plus de 5000 produits de grandes marques telles que NSK, JINME, TOSI, COXO etc. Ainsi que de diverses catégories : unité dentaire portable et compresseur dentaire. Tous les jours l’équipe d’Athenadental.fr s’efforce à dénicher de nouveaux produits dentaires pour répondre à vos besoins.



Professionnel dans le domaine, le dentiste peut effectuer différents types de soins dentaires conservateurs et des soins dentaires chirurgicaux.



Les différents rôles du dentiste donc consistent à :



Traiter les caries en enlevant la partie déminéralisée de la dent et en la remplaçant par un plombage en amalgame ou en composite.

Effectuer un détartrage qui compte parmi les soins dentaires les plus demandés. Le détartrage consiste à enlever la plaque dentaire calcifiée ou le tartre visible sur les dents ou sous la gencive.

Réaliser un blanchiment dentaireafin de redonner à ses dents une blancheur éclatante sans risque de fragiliser les dents ou d’irriter les muqueuses.

Procéder à l’alignement dentaire afin de corriger des défauts, d’améliorer l’alignement des dents ou de mettre en place un appareil dentaire.