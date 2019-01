Bonsoir, bonne année a tous.

le projet du futur avion supersonique qui a fait l'objet d'un article sur ce site en juillet dernier semble s’accélérer:



https://www.challenges.fr/entreprise/ae ... ars_634834



Cela vous parait jouable un tel avion dans 2 ans?

Selon l'article 30 avions pourrait être commandés, cela me parait peu pour financer un tel projet.



A suivre!!!

_________________

je n'ai pour dieu que le ciel qui inspire mes pensées et la terre qui supporte le poid de me souliers