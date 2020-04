Commande de vol Boeing 737 NG

Bonjour

Toux les avions commerciaux (fly by wire ou non ) quand ils atteignent une certaine vitesse ou Mach ont besoin d'assistance aux efforts des pilotes pour contrer les forces aérodynamiques qui s'appliquent sur les gouvernes

Pour allier vitesse de déplacement et irréversibilité de l'effort aero (un actionneur électrique a une vitesse insuffisante) des servos commandes hydrauliques sont nécessaires pour cette tache.

Le fly by wire n'est que le lien entre capteurs, calculateurs et servo commandes.

Quand le déplacement doit être faible on privilégie l'actionneur électrique c'est le cas pour la commande de plan horizontal (quand il y en a une).