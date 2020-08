Question. Etude Pilote de Ligne.

Bonjour,



Je suis Français et je souhaiterais savoir si et avec quel étude peut on devenir pilote de ligne, sachant que je suis en première Bac Pro commerce et que mon niveau en maths est moyen (je connais les bases comme le calcul mental, les fractions, les convertirons ect…). J'ai un bon niveaux en Anglais, Français et Allemand.

Devenir pilote est l'un de mes rêves et si je peux , je souhaiterais passer par une école privée.

Merci pour vos réponses.



Sincères Salutations.