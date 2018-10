Commandes et rumeurs de commandes

La Norvège commande 4 Hercules C-130J à Lockheed Martin



"... Norway will order four C-130J Hercules transport aeroplanes from US defense equipment giant Lockheed Martin for 3.6 bln nkr (444.9 mln eur), Norwegian Minister of Defense Anne-Grete Stroem-Erichsen announced.



The purchase of the four Hercules will be fast-tracked, without invitation to tender, allowing the Norwegian Air Force to take first delivery in late 2008 or early 2009, Stroem-Erichsen said at a press conference.



These tactical aircraft will replace six older Hercules-class planes acquired at the end of the 1960s..."



