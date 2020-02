Auteur Message

bnoo

Membre

# 17 mai 2007 19:10

Je ne savais pas ou placer ce sujet....



J'ai deux questions relatives aux portes-avions



Savez-vous comment freinent les catapultes??



Quel est le système qui permet aux brins de se stopper??

glebel

Membre

# 17 mai 2007 19:42

Pour le brin, si tu penses aux super étendards notamment, je crois qu'il va directement au fond de l'eau.

Et oui c'est l'aéronavale, et ils s'en foutent de l'écologie



Le freinage de la catapulte se fait dans une bulle d'eau en bout de course.

mer et marine

etudskile

Membre

# 18 mai 2007 20:53

Euh j'ai une question aussi sur les porte-avions.



Pourquoi à l'époque au catapultage on ouvrait la porte du cockpit ?

glebel

Membre

# 18 mai 2007 22:32

Je sais pas, peut etre pour sauter si ca se passe mal



Après tout, si l'avion par a la flotte est que la porte est fermé, le pilote a aucune chance d'en sortir, alors que la, peut etre!

bnoo

Membre

# 21 mai 2007 19:21

glebel a écrit : Je sais pas, peut etre pour sauter si ca se passe mal



Après tout, si l'avion par a la flotte est que la porte est fermé, le pilote a aucune chance d'en sortir, alors que la, peut etre! Si ma mémoire ne me joue pas de tours, ça doit être la bonne raison

etudskile

Membre

# 21 mai 2007 20:09

Je pense bien pour le corsair ,il n'avait pas de siege éjectable... Mais j'ai vu aussi ça pour le Vought F7U Cutlass, il avait pas encore de siège éjectable ?

bnoo

Membre

# 21 mai 2007 20:24

Mais les sièges éjéctables ont une sécurité et je crois que c'est du Vought était trop restrictive... Mais je crois que je tiens ça d'un Buck Danny

vonrichthoffen

Membre

# 21 mai 2007 21:15

Les sièges éjectables montés sur les F-7 ont tout de même sauvé les vies de quelques pilotes. Parmis les tares dont souffrait cet avion, il y en avait une qui venait du circuit hydraulique haute-pression de commande des gouvernes. Il y avait une pièce dans une pompe qui avait tendance, lentement mais surement, à faire de la limaille. Résultat, il arrivait que le manche devienne de plus en plus dur à bouger, et pour finir impossible à remuer d'un millimètre, comme coulé dans une masse de béton. Il ne restait plus au pilote qu'à s'éjecter.

bnoo

Membre

# 21 mai 2007 21:38

Ah ça me fait rappeller que c'est parce que certains sièges éjectables EN RAISON de la sécurité se déclenchaient automatiquement désolé pour l'erreur d'avant!

panther

Membre

# 23 mai 2007 18:44

erreur de siege éjectable:ca a fait beaucoup de dégats

en Belgique,je sait qu'il a eu plusieurs accidents mortels de mécano ayant déclanché le siege alors qu'il nettoyait le tableau de bord:ceci dans un hangar,je vous laisse deviner le triste résultat..

panther

etudskile

Membre

# 23 mai 2007 19:36

Ouai c'est vrai malheureusement ... A la base naval de san diego j'avait pas pu visiter l'intérieur des s-3 viking parce qu'un enfant il y a quelques année avait visité l'intérieur et le siège éjectable était enclenché ...sans faire exprer il l'a déclanché et c'etais aussi dans un hangar... On peut dire qu'après il était pas très frais!

BDU76

Membre

# 23 mai 2007 22:46

c'est arrivé également à un mécano brésilien au Bourget pendant le salon , il ya quelques années



cheubloh

Membre

# 24 mai 2007 11:47

Comment ça peut etre possible ?

il n'y a pas de système anti-délcenchement quand l'avion est au sol, statique ?

etudskile

Membre

# 24 mai 2007 11:59

Je sais pas trop ...Mais ils doivent pouvoir s'éjecter n'importe où.

glebel

Membre

# 24 mai 2007 12:04