Lockheed-Martin F-22 Raptor

petrel a écrit : Le F22 n'a rien d'extraordinaire car est largement égalé depuis longtemps par plusieurs avions Russes à poussée vectorielle ou non et...en service et pas en proto!...le seul avantage du F22 par rapport par ex. à un SU37 est sa discrétion radar Sur les vidéos de youtube, on peut voir plusieurs choses qui peuvent tromper l’ œil non averti.

-Dans la vidéo « cobra », le F22 ne fait aucun « cobra ». Il entame un looping ou une montée verticale après un premier quart de looping très sévère pour la cellule et le pilote, en perdant de la vitesse, ce qui ne l’ empêche pas de continuer sa boucle dans un petit volume à vitesse réduite. Changer de direction de 90° en 2 à 3 s ne se fait pas impunément en ce qui concerne la perte d’ énergie. Son rapport W/P le lui permet, de même que sa manoeuvrabilité aux basses vitesses (pour la suite de la manœuvre).

Le « cobra » de SU27 est débuté à basse vitesse après une lente décélération si nécessaire, suivie d’ un braquage à cabrer brutal de la profondeur, ce qui le place en position verticale mais pratiquement sans prendre d’ altitude; il devient un véritable aérofrein (plus de 80m²) qui fait très vite une abattée à piqué étant donné que la surface à l’ arrière de centre de gravité est nettement supérieure à celle située à l’ avant. Il faut qu’ il plonge pour reprendre du badin pour que le pilote garde le contrôle



-La vidéo « super manoeuvrabilité » du F22 montre un semblant de « cobra » mais c’ est pour prendre une assiette de 85° (limite connue du F22) qu’ il peut conserver longtemps (pour le plaisir de l’ œil), sans utiliser la réchauffe!!!, son rapport W/P à sec étant supérieur à 1 jusqu’ à une masse de 21t environ (14t de masse à vide + 7t de kéro soit les 2/3 du plein). Cette capacité unique est, au-delà du rapport W/P, le résultat de la grande efficacité des gouvernes et des lois de pilotage. On voit sur les vidéos l’ ampleur et la rapidité du débattement de ces gouvernes aux très basses vitesses.

C’ est impressionnant un palier à 85° d’ incidence autour de 100 km/h environ (aucune info précise sur ce point).



-Le « cobra », c’ est vrai, est inutile car la manœuvre, depuis le début de la décélération si nécessaire jusqu’ à retrouver la vitesse minimale de contrôle, fait de l’ appareil une cible facile pendant trop de temps.



-Le vol à 100 km/h aussi, me direz-vous. Sauf que si l’ on envisage une fin de combat aérien tournoyant, à basse altitude le plus souvent, dernier recours après épuisement des autres type de munitions que le canon, le pilote peut se retrouver à très faible vitesse en perdant encore de l’ altitude après trop de perte d’ énergie pour avoir trop « tournoyé ». Il est admis que ce type de situation serait plutôt rare de nos jours, mais pas impossible.

Ce pilote sera le seul à pouvoir mettre le nez au ciel dans des conditions peu orthodoxes, à pleine puissance cette fois, pour annuler un taux de chute excessif trop près du sol, sans risquer le décrochage ou le départ en vrille…



C’ est un atout tactique et psychologique considérable....