Lockheed Martin JSF F-35

Justement, si la Turquie achète le Rafale ou l'Eurofighter, cela prouverait sa vocation européenne ... et finalement, les plus réticents pourraient changer d'avis.



La Pologne dès son entrée dans l'EU s'est empressée d'acheter ... des navions zaméricains ... bel exemple d'intégration dans l'EU ... la communication du gouvernement polonais n'était pas très au point ... ou alors, cela était volontaire et c'est encore pire

_________________

David - prof policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!

Rédacteur en chef d'

Mes photos sur Pictaero



"Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward. _________________David -policier, secrétaire, assistant social, parent, infirmier et psychologue à Toulouse!d' Aeroweb-fr.net "Never trust a small man. His brain's too near his arse," Sir Noel Coward.