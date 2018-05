Eurofighter Typhoon

Auteur Message

F-16pt

Membre Inscrit le 12/11/2007

69 messages postés # 9 décembre 2007 11:09

J'ai une question a poser a propos de l'eurofighter!Quel radar a-t-il?Peut-on le comparer au 2000 et au rafale?

yons12

Membre Inscrit le 08/11/2007

290 messages postés # 9 décembre 2007 11:59

Tien, toutes les informations que tu veux trouver sur l'eurofighter sont dessus.Pour le radar, les mirages 2000 et les rafales ont des RDM, RDI et RDY je crois. http://64.233.179.104/translate_c?hl=fr ... r%26sa%3DG

F-16pt

Membre Inscrit le 12/11/2007

69 messages postés # 9 décembre 2007 12:00

ok merci

Yume

Membre Inscrit le 02/06/2007

247 messages postés # 9 décembre 2007 20:50

quelle est le meilleure en stats des 3?

maniabiliter, vitesse, armement, electronique et autre?

F-16pt

Membre Inscrit le 12/11/2007

69 messages postés # 10 décembre 2007 08:11

D'aprés ce que j'ai lu en vitesse c'est le rafale,armement c'est l'eurofighter,et lme reste c'est le 2000.

totoaero

Membre Inscrit le 21/10/2006

101 messages postés # 10 décembre 2007 08:15

-Le Rafale a mach 1.8 le 2000 a mach2.2.

-Pour l'armement l'eurofighter est réputé meilleur chasseur mais le rafale plus polyvalent, difficile de départager. -Maniabiliter je sais pas et l'électronique, on s'en fout c'est le résultat qui compte

Yume

Membre Inscrit le 02/06/2007

247 messages postés # 10 décembre 2007 20:27

pas daccord... pour moi l' electronique n' est qu' un plus...

mais sa ne fais pas la differance avec un bon pilote au comande d' un avion plus vieux...

Tim-le-pilot

Membre Inscrit le 25/03/2007

224 messages postés # 10 décembre 2007 21:24

Oui enfin si on inclut le radar dans l'électronique, ce n'est pas seulement un plus mais bel et bien quelque chose d'indispensable. Le systeme d'alerte de menace aussi est important. Le pilote doit bien savoir gérer sa machine, mais dans un combat moderne, l'électronique compte beaucoup, surtout au combat radar...

glebel

Membre Inscrit le 02/06/2006

719 messages postés # 11 décembre 2007 08:40

J'imagine que les qualite intrinseque de pilotage sont plus utile pour faire partie de la PAF que de l'AA.



Comme le dit Tim, tout ce passe au radar et au missile.



Les combats canon (qui eux necessitent d'etre un bon pilote pour s'en sortir) ne doivent pas etre frequent.



Quelqu'un sait a quand remonte le dernier engagement au canon au cours d'un combat aerien? Le Vietnam?

Tim-le-pilot

Membre Inscrit le 25/03/2007

224 messages postés # 11 décembre 2007 08:45

Bonjour Glebel,



Juste une précision pour faire partie de la PAF il n'y a pas de sélections sur les capacités de pilotage mais uniquement sur le caractère, la sociabilité, les capacités d'adaptation et d'intégration au sein d'une équipe.



Pour les combats canons ca doit remonter en effet, mais dans ce cas là la qualité du pilote compte beaucoup !

glebel

Membre Inscrit le 02/06/2006

719 messages postés # 11 décembre 2007 08:56

Quand je parlais de la PAF, c'etait pour dire que c'est le pilotage qui comptait principalement dans ce metier!

Alors qu'un pilote de chasse qui ne sait pas se servir de son radar, il risque de pas rester en vol tres longtemps!! Meme si il est tres tres fort en dog fight, il se sera pris un petit Fox2 dans les fesses avant d'avoir vu l'ennemi!

Tim-le-pilot

Membre Inscrit le 25/03/2007

224 messages postés # 11 décembre 2007 09:06

Ok excuse moi d'avoir mal compris !

glebel

Membre Inscrit le 02/06/2006

719 messages postés # 11 décembre 2007 09:11

Mais d'ailleurs je pensais que les qualites de pilotage etaient prises en compte pour la selection.

Ils doivent supposer qu'a partir du moment ou tu es pilotes de fighter, tu es un bon pilote! Par contre tu peux etre un autiste ! Donc ils verifient si tu es sociable quand meme !

Tim-le-pilot

Membre Inscrit le 25/03/2007

224 messages postés # 11 décembre 2007 09:21

Voilà c'est cela Exactement !

Yume

Membre Inscrit le 02/06/2007

247 messages postés # 11 décembre 2007 19:56