Chasseurs russes

lequebecois

Inscrit le 11/02/2007

# 24 septembre 2010 06:04

Voici un tableau intéressant sur l'historique des MiG :



http://en.rian.ru/infographics/20100922/160686058.html (Dernière édition le 25 septembre 2010 02:42)

Blackbird

Inscrit le 30/07/2007

# 24 septembre 2010 14:04

Merci pour l'info, je ne savais pas que les Mig21 étaient de 62.

pals

Inscrit le 01/12/2006

# 24 septembre 2010 15:01

Blackbird a écrit : Sympa

Merci pour l'info, je ne savais pas que les Mig21 étaient de 62. En regardant bien le tableau, on voit qu'ils sont plutôt de 1956...

actuvirus

Inscrit le 20/09/2010

# 26 septembre 2010 05:40

Un p'tit comparo entre le Mig-29 et le SU-47 serait intéressant ( quoi que comparer un avion de 4eme génération à un avion de 5eme génération n'est pas forcement une bonne chose à faire ^^ ).



Me demande quand même ce que donnerai un test grandeur nature du SU-47 verus F-22 Raptor, tout deux de 5eme génération...

Jerry Tumbler

Inscrit le 08/10/2009

# 10 octobre 2010 09:59

Le Su-47 n'est pas à proprement parler un avion de cinquième génération. On parlerait plutôt de prototype de chasseur de "génération 4++".

La comparaison avec le "Raptor" semble difficile. Le F-22A est un chasseur pleinement opérationnel, équipé de ce qu'on peut considérer comme étant (de loin) la meilleure avionique au monde. Le "Berkut" n'a jamais fait l'objet d'une production en série, ne possède pas les qualités de furtivité du Raptor, ni son armement.

Il serait plus judicieux de comparer "Raptor" et le tout dernier de chez Sukhoï, le PAK-FA T-50

nago

Inscrit le 07/01/2007

# 10 octobre 2010 12:56

Le T-50 alias PAK-FA:

http://www.red-stars.org/spip.php?article304

Jerry Tumbler

Inscrit le 08/10/2009

# 12 octobre 2010 09:34

"Raptorsky"

supermecano

Inscrit le 22/10/2010

# 29 octobre 2010 18:47

le T50 peux, apparemment selon Sukhoi, rivaliser avec les chasseurs américain ou autres...

ils sont vraiment fort ces russes....

Jerry Tumbler

Inscrit le 08/10/2009

# 22 novembre 2010 22:57

Rivaliser, on ne sait pas encore. Le T-50 est handicapé par ses moteurs anciens, dérivés du Su-27 en attendant des moteurs nationaux de nouvelle génération.

ratel39

Inscrit le 10/06/2010

# 25 novembre 2010 14:35

je ne me fais aucun soucis vis a vis des russes, ils ont des avions de chasse trés solide a cause

du climat car décollé et attérir sur des pistes verglacées , c'est pour cela a voir le train d'attérissage du

T-50 cela confirme!!!!! quand on voit pendant la 2emes guerre avec le YAC 3 super avion piloté par

les as du normandie niemen il ny a pas photo

Jerry Tumbler

Inscrit le 08/10/2009

# 26 novembre 2010 13:53

Il ne faut pas se méprendre, l'image des avions russes surpuissants et super-agiles ça date! C'était l'époque des Su-27, MiG-29, soit, au mieux, il y a 30 ans! Le T-50 est, a priori, une bonne machine. Reste à voir si ses performances seront elles aussi de 5ème génération...

Beochien

Inscrit le 13/02/2007

# 28 août 2015 14:23

Nouvelles du T-50 ...

Sous l'angle de l'IAF et surtout des journaleux Indiens , présents au MASK !

De l'eau dans le gaz Russe ??

Ou pas trop de budget dispo si on achète des Rafales ??



http://www.business-standard.com/articl ... 035_1.html



Moteurs et supercruise en cause ??

Et un intéressants concept de radar à 360 ° sur un chasseur, une demande nouvelle, en Inde du moins, preuve qu'ils font de bonnes lectures !

Déjà vu ici pour les prochains radars AESA avec les composants GaN ( Gallium Nitrides) 6-8 X fois plus puissants, et la "Quasi Ceinture" de T/R qui deviendra possible.



J'ajoute !

Pour l'instant, USA et EU peuvent fabriquer le GaN, Israel** peut être l'obtenir des USA, les Russes, on ne sait pas trop ... ils ne sont pas vraiment en avance côté radars AESA !

** Israel est pour l'instant un fournisseur privilégié de radars AESA à l'Inde !



http://www.raytheon.com/news/technology ... /aesa.html (Dernière édition le 28 août 2015 15:03)

Kevinogi jhome

Inscrit le 27/04/2018

# 28 avril 2018 09:00