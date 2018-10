Auteur Message

Bonjour,



Je pense que des posts comme les miens vous avez du en voir des centaines seulement je me suis renseigner un peu partout (forums, CIRFA) et je n'ai pas les réponses que je souhaite.

Si quelqu'un qui s'y connait vraiment pouvait me répondre se serait parfait.



Alors voila j'ai 17 ans, je passe en terminale S et je souhaiterai donc être pilote de chasse.

J'ai de très bonnes notes en matières scientifiques (18 environ en maths physiques SVT) et je souhaiterai donc passer par une prépa.

Je voulais déjà savoir si:

-Il faut mieux que je reste dans le lycée ou je suis sachant que la prépa est pas trop mal ?

-Que j'aille à l'école des pupilles de l'air ? Si oui, est-ce que je peux envisager un métier non militaire en ayant suivis ses études ? Et est-ce que ce lycée apporte vraiment plus ?

-Ou essayer d'avoir une des grandes prépa comme celle de Paris ?



Ensuite pour ce qui est du recrutement à salon de provendes;

-Est-ce que les tests physiques sont plus "facile" qu'une personne voulant entrer dans l'armée de l'air juste après le bac ?

-Et quels sont les différentes épreuves ?



Merci d'avance,

Paul

Alors voila j'ai 17 ans, je passe en terminale S et je souhaiterai donc être pilote de chasse.

J'ai de très bonnes notes en matières scientifiques (18 environ en maths physiques SVT) et je souhaiterai donc passer par une prépa.

Que j'aille à l'école des pupilles de l'air ? Si oui, est-ce que je peux envisager un métier non militaire en ayant suivis ses études ? Et est-ce que ce lycée apporte vraiment plus ?

J'imagine aisément que tous les adolescents, passionnés par tout ce qui touche à l'aéronautique, souhaitent un jour piloter un avion de chasse pendant que d'autres souhaitent être sportif professionnel. En ce qui concerne le secteur militaire, le plus simple est de rentrer en contact avec les services de recrutement de l'armée de l'air. (Dernière édition le 9 décembre 2017 13:44)

Salut. Voilà j'ai 17ans et bientôt 18 j'ai un diplôme de baccalauréat scientifiques et je compte devenir pilote de chasse. Je suis à la recherche d'école de pilote au Canada mais une école pas chère ( une école de formation). Je serai vraiment comblé si quelqu'un a des informations sur ma requête et qu'il me le partage. Merci

Si tu recherches sur le net, il y a plein d'école que tu pourras trouver. Mais est-ce la bonne filière pour être pilote de chasse ?

