La France, l'Irak et son aviation de transport tactique

Auteur Message

blowlamp59

Membre Inscrit le 02/01/2009

267 messages postés # 9 août 2014 15:52

Bonjour,

Comme tout le monde a pu le constater ce matin, le président Obama a décidé d'envoyer des avions US pour effectuer des "attaques ciblées" sur les forces islamistes qui envahissent peu à peu l'Irak ainsi que des parachutages de vivres , médicaments, et eau sur les populations chrétiennes et Kurdes réfugiées dans les montagnes où elles espèrent échapper aux combattants d'Allah.Suite à cette décision, le président Hollande a déclaré que "la France y prendrait sa part".

A partir de là, la question qui se pose légitimement est :quelle part? avec quoi?

Alain Juppé déclarait ce matin dans le journal Le Figaro que (je cite):" nos Transall sont à bout de souffle, l'A400M n'est pas encore opérationnel, et en matière de drônes nous n'avons rien".(fin de citaion)

Qu'en est-il exactement de nos forces de projection à ce jour? Est-ce que cette affirmation de l'ancien ministre des affaires étrangères se révèle exagérée (ou pas?).

Quid de nos C160 Transall? Combien en reste-il d'opérationnels sur les 204 produits intialement

( français et allemands)? avec quel potentiel restant?

Qu'en est-il du projet de mise en commun des capacités européennesde tranport tactique.Quelle sont les celles, réelles, de la France et/ou de l'Europe?Sommes-nous devenus des nains condamnés à devenir les supplétifs de l'US Navy ou de l'US Air Force en raison de nos moyens devenus limités?

La France a -t-elle encore les capacités d'utiliser ses Transall usés jusqu'à la corde alors qu'ils sont déjà utilisés "à plein pot" dans l'opération en cours au Mali.

Voilà tout un ensemble de question sur lesquelles j''amerais lancer un débat, amis d'Aéroweb.Qu'en pensez-vous?

Winston Churchill, House of Common,18 June 1940



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

lemichou91

Membre Inscrit le 27/06/2007

1 551 messages postés # 9 août 2014 16:02

Les Transall français sont a bout de souffle OUI.

Ils ont été mis a grosse contribution avec toutes les interventions africaines de ces dernières années

Bosnie, Tchad, Cote d'Ivoire, Mali, Centre Afrique etc...



L'A400M est opérationnel mais l'AA n'en a que 3



Quant aux drones , c'est la misère. Les éternels tergiversations des divers minitres de la défense depuis 15 ans conjuguées aux baisses de crédit militaire n'ont rien arrangé.



A noter que les C160 allemands ont encore pas mal de potentiel. En dehors de quelques défilés et de quelques opérations ils sont la plupart du temps dans les hangars.

Il faudrait mutualiser. Cela va venir, mais l'Europe de la défense avance a pas de tortue et même parfois cette dernière fait des pas en arrière.

La France est un nain militaire façe au USA mais l'Europe elle aurait les moyens de tenir son rang. Encore faut il en avoir la volonté. Ce n'est pas en bavant a longueur de médias sur l'Europe et en la rendant responsable de tous nos maux que nos hommes politiques feront avancer le schmilblick ! (Dernière édition le 9 août 2014 16:04)

Franchement un grand succés technique ce F35:



"Ainsi, assure le DOT&E, d’après des tests de durabilité la durée de vie de ces avions ne serait que de 2.100 heures de vol, au lieu des 8.000 heures prévues. « Les F-35B pourraient commencer à atteindre leur limite de durée de vie en 2026 », en fonction de leur utilisation, est-il indiqué dans le rapport."



Pour des avions qui ne font que des ronds dans l'air...c'est pas brillant.

blowlamp59

Membre Inscrit le 02/01/2009

267 messages postés # 9 août 2014 17:50

Oui, justement.

Les C160 allemands ont encore un énorme potentiel car peu employés en missions extérieures.Ne peut -on pas imaginer un prêt de ces derniers à la France, même si la configuration instrumentale de la cabine de pilotage n'est pas la même?

_________________

If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future.



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

kikinou941

Membre Inscrit le 10/07/2014

21 messages postés # 10 août 2014 18:34

Je lis vos commentaires et je pense qu'ils méritent un peu de précision, n'ayez quand même pas peur sur nos capacités de transport militaire il nous reste quelques "tagazous" plein de ressources...

Au 1er août 2014, l'Armée de l'air disposait de:



11 C-135FR Stratotanker et 3 KC-135R basés à Istres (GRV 2/91 Bretagne)

3 Airbus A310-300 (stationnés à Roissy Charles-de-Gaulle)

2 Airbus A340-200 (stationnés à Roissy Charles-de-Gaulle)

3 Airbus A400M (base aérienne 123 Orléans-Bricy) le 4 est en cours de livraison...

40 C-160 Transall basés à Évreux (ET 1/64 Béarn et ET 2/64 Anjou) et Orléans (ET 1/61 Touraine et 3/61 Poitou)

14 Lockheed C-130 Hercules basés à Orléans (ET 2/61 Franche-Comté et 3/61 Poitou)

27 CASA CN-235 (basés à Creil, Mont-de-Marsan, Martinique, Tahiti et Nouméa)



Pour le reste Le premier A400M a été livré à l'armée de l'air le 1er août 2013. 8 avions sont attendus avant fin 2014, 35 fin 2020, le dernier des 50 commandées en 2024...



N'ayez pas peur pour les C160 ils voleront jusque là, ils ont de bonnes cellules, de bonnes hélices et le moteur TYNE MK22 n'est pas prés de mourir...

ils sont dans la catégorie des "intuables".....



Mais bon, si ce n'est pas suffisant, il reste encore...

2 Falcon 7X (basés à Villacoublay)

2 Falcon 2000 (basés à Villacoublay)

2 Falcon 900 (basés à Villacoublay)

5 DHC-6 Twin Otter (basés à Évreux, Orléans, Cayenne)

13 Socata TBM-700 (basés à Dijon, Châteaudun, Villacoublay et Mérignac)



Et je vous le donne en mille, l'ex SARKO ONE devenu HOLLANDE ONE...si besoins transformé en cargo (avec l'autorisation du président bien sur), il aurait de la capacité....

1 Airbus A330-200 (avion du président de la République stationné à Évreux)



le tranport armée de l'air a encore beaucoup de capacités et de ressources devant lui....

blowlamp59

Membre Inscrit le 02/01/2009

267 messages postés # 10 août 2014 19:25

40 C-160 Transall basés à Évreux (ET 1/64 Béarn et ET 2/64 Anjou) et Orléans (ET 1/61 Touraine et 3/61 Poitou)

14 Lockheed C-130 Hercules basés à Orléans (ET 2/61 Franche-Comté et 3/61 Poitou)

27 CASA CN-235 (basés à Creil, Mont-de-Marsan, Martinique, Tahiti et Nouméa)



C'est justement ce genre de précision qu'il me paraissait important d'avoir. Merci pour votre contribution.

_________________

If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future.



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

kikinou941

Membre Inscrit le 10/07/2014

21 messages postés # 11 août 2014 15:56

Quelques autres précisions sur les cargos....

11 C-135FR Stratotanker ( le C135F remotorisée avec des moteurs franco-américains CFM56-2B rebaptisés C-135FR. (reengine) Ils sont mis en œuvre depuis 2009 par le Groupe de ravitaillement en vol 02.091 Bretagne...

3 KC-135R (KC135 rebaptisé KC135R(reengine) avec CFM56-2B, basés à Istres (GRV 2/91 Bretagne)

Ces appareils, derniers de la série de Boeing, furent conçus suivant des configurations spécifiques à la demande française :

transport de 102 passagers

cargo avec plancher renforcé pour emport de fret

configuration sanitaire pour 40 blessés

double système de pressurisation et de conditionnement d'air.

en plus de l'emport du ravitaillement....



La Loi de Programmation Militaire (2009-2014) prévoit le remplacement des C-135FR (version française des ravitailleurs KC-135) par 14 nouveaux appareils l'A330 MRTT

blowlamp59

Membre Inscrit le 02/01/2009

267 messages postés # 11 août 2014 20:30

Selon le site "Avions légendaires", on peut lire ( je le cite)

La France a déjà envoyé un premier avion:un Airbus A340-200 de l’Armée de l’Air a livré la première partie de l’aide française au Kurdistan irakien. Le quadriréacteur français transportait plusieurs tonnes de vivres, d’eau, de matériels sanitaires, et de médicaments à destination des réfugiés déplacés.



Parti de l’aéroport francilien de Roissy Charles de Gaulle dans la soirée du samedi 9 août 2014 il est arrivé ce dimanche 10 août au matin sur l’aéroport irakien d’Erbil, devenu en quelques heures la plaque tournante de l’aide humanitaire internationale

_________________

If we open a quarrel between the past and present, we shall find that we have lost the future.



Winston Churchill, House of Common,18 June 1940

lemichou91

Membre Inscrit le 27/06/2007

1 551 messages postés # 11 août 2014 21:59

Vu hier aux Infos le 340 de l'AA à Erbil, a coté se trouvait le Falcon de Fabius.

_________________

Franchement un grand succés technique ce F35:



"Ainsi, assure le DOT&E, d’après des tests de durabilité la durée de vie de ces avions ne serait que de 2.100 heures de vol, au lieu des 8.000 heures prévues. « Les F-35B pourraient commencer à atteindre leur limite de durée de vie en 2026 », en fonction de leur utilisation, est-il indiqué dans le rapport."



Pour des avions qui ne font que des ronds dans l'air...c'est pas brillant.

joristy

Anonyme Inscrit le 24/02/2020

16 messages postés # 24 février 2020 12:28