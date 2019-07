Bréguet Deux-Ponts 765 Sahara

Bonjour à tous,



Nouvel adhérent de l'asso Ailes Anciennes de Toulouse (AAT), je travaille sur la restauration du Bréguet Deux-Ponts 765 (donc la version militaire) et recherche d'anciens pilotes, meccanos et radios ayant officié sur ce zinc.



Si les lecteurs de Aeroweb ont des pistes à me suggérer, je suis preneur.



N'hésitez pas, si vous habitez la région toulousaine, de venir voir notre collection de plus de 100 machines. La plupart, déjà restaurées, ont été mises à la disposition du musée Aéroscopia.



Merci. (Dernière édition le 21 février 2015 17:43)

