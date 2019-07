ne parlez pas de vos experiences en tant que pilote si vous rentrez a l'armée de l'air!!

bonjour a tous!

j'ai eu la chance de parler a de nombreuses personnes etant pilotes a l'armée de l'air ou ayant tenté une carrière de pilote dans l'armée de lair! et je pense avoir appris une chose TRES importante! quand vous arrivez a l'armée pour commencer votre formation de pilote il ne faudrais surtout pas dire que vous avez déja piloter ou que vous avez votre brevet de base ou PPL, si ils le savent il en attendrons beaucoup plus de vous et a chaques erreurs de votre part vous vous ferez "remballer". Et oui triste réalitée vous aurez beaucoup plus de chance de finir pilote a l'armée de l'air si vous mentez....

A tout ceux qui sont ou qui étaient a l'armée qu'en pensez vous? les personnes qui m'ont dis cela sont ou étaient a l'armée alors des avis en plus seront les bienvenus et seront surement utiles pour quelques personnes. (Dernière édition le 21 février 2015 17:46)