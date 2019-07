Bonjour à tous,

J'ai créé ce post pour tenter de rassembler tous les jeunes qui comme moi vont passer les test de sélection EOPN à Tours la semaine prochaine pour éventuellement tenter de se retrouver à la gare de Tours ce dimanche 29 mars afin de se rendre à la base aérienne ensemble et faire connaissance avant le début de cette aventure que j'espère être la plus longue possible!

En attente de réponses...