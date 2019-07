SIGYCOP 1121110 valable pour pilote de chasse?

Tout est dans le titre, je viens de passer le test SIGYCOP et j'ai obtenu un profil 1121110, je me demande si le fait d'avoir eu 2 à G, qui est je le rappelle l'état généra, est problématique pour devenir pilote de chasse dans la marine. J'ai vu sur des sites que cela empêchait les missions en outre-mer, cependant cela me semble bizarre, et je veux me rassurer parce que je veux pas être bloqué en plein début de mon parcours. merci d'avance de me renseigner!